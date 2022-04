Identificaron al sujeto que incendió la vivienda de su ex pareja

Identificaron a un sujeto de 47 años, el que fuera denunciado por amenazas por parte de su ex pareja; al hombre también se lo acusó de haber incendiado la vivienda de la mujer durante la noche del viernes en calle Allais, zona del Barrio América, en Concepción del Uruguay.



En relación a la denuncia recibida el sábado en Comisaria de Minoridad, cuando la mujer de 44 años acusó a su ex pareja por amenazas, como así también de los daños tras el incendio a la vivienda, los uniformados de comisaria Sauce realizaron un procedimiento en un domicilio ubicado en calle Dos Banderas y Ruta “J”, mediante mandamiento emitido por el juzgado e garantías a cargo de la Dra. Melisa Ríos, tramitado por la fiscal Dra. Denise Caraballo.



Allí, tras notificar a un ciudadano de 47 años de edad (ex pareja de la damnificada), se efectuó el secuestro de un bidón de tres litros de combustible, elemento que guardaría relación con la causa investigada. Así también se trasladó al individuo a sede policial para su correcta identificación quedando posteriormente en libertad supeditado a la causa y acorde a las directivas de la magistratura.