Olvidaron a su hijo en la estación de servicio: lo buscaron 45 minutos después

Una familia viajaba a la localidad de San José para visitar a un familiar cuando decidieron parar en una estación de servicio ubicada a la vera de la Autovía Artigas para hacer uno de los sanitarios y descansar unos segundos. Cuando retomaron el viaje no se dieron cuenta de que faltaba alguien en el auto, el hijo del matrimonio.



El menor de 14 fue hallado -en la madrugada de este sábado- asustado y manifestaba que viajaba con sus padres rumbo a la localidad de San José a ver a su tío; fue el personal de la estación de servicio ubicada en el kilómetro 105 el que dio aviso al personal policial de la comisaría de Talita para que tome intervención a los fines de localizar a los padres.



De forma inmediata se dio aviso al puesto de Policía Caminera Bella Vista, y se logró localizar a los padres del menor quienes se trasladaban en un Ford Fiesta Max. Según confirmó Elonce, a los 45 minutos aproximadamente -el tiempo que demanda el trayecto desde la estación de servicios hasta el puesto caminero- fue que los padres se percataron de que se habían olvidado a su hijo.



Al llegar a la estación de servicios, el hombre de 47 años y su esposa de 46, manifestaron haberse detenido allí para hacer uso del sanitario, por lo que después se subieron al auto y siguieron viaje; no fue sino tiempo más tarde que se dieron cuenta de que su hijo no estaba en el auto.



Lo acontecido fue informado a la fiscal Dra. Carballo Denisse y Defensor Dr. Alejandro Bulay, quienes dispusieron la entrega del menor a sus progenitores.