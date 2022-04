Tres vecinos protagonizaron una violenta gresca, luego de un joven amenazará a otro para que le compre un fernet. El insólito y violento hecho ocurrió en Gualeguay en calles Libertad e Intendente Quintana.



“Si no me compras un fernet, va haber balas para vos y tu mamá, en el barrio mando yo, vos no cortás ni pinchas acá”, sentenció un joven de 27 años a otro y sumó: “en el barrio mando yo, vos no cortás ni pinchas acá, tengo balas para todos, para vos para tu perro y para tu abuela”.



Tras las insistentes amenazas, el joven tomó a golpes a otros dos y se generó una feroz riña. Al llegar la policía, los efectivos detuvieron al joven de 27 años y le encontraron un cuchillo Tramontina.