Centro de Monitoreo en Concordia:“Si es para bien de la sociedad bienvenido sea"

En Concordia existe desde hace tiempo un centro de monitoreo de cámaras en la vía pública que depende de la Policía de Entre Ríos para prevenir o identificar a los autores de delitos. De ahora en más, habrá otro similar, que dependerá de la municipalidad de Concordia, con fines diferentes.



El comisario mayor Juan Beguerie señaló que hasta el momento no tiene "conocimiento de la forma, circunstancia o de la decisión de creación”, aunque ponderó que "si es para el bien de la sociedad bienvenido sea".



En la sesión del pasado jueves 31 de marzo, en el Concejo Deliberante se aprobó de forma dividida la creación del Centro de Monitoreo Municipal en Concordia. El objetivo del mismo es que “se trabaje de forma articulada entre el vecino y el municipio, para de esa manera, poder prevenir y esclarecer los diferentes hechos delictivos”.



Tras la aprobación del proyecto, el titular de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, Juan Beguerie, fue consultado por Diario Río Uruguay para saber qué opinión o valoración tenía al respecto.



“Es una decisión del municipio de crear áreas que dependan del propio municipio. Y la verdad que no me he entrometido, he leído en los medios periodísticos y si opino, es por lo que leí en esos medios”, tampoco “tengo conocimiento de la forma, circunstancia o de la decisión de creación”, remarcó el comisario mayor.



Asimismo, indicó que “no he tenido ninguna charla con el área encargada de la creación, que en este caso, salió una ordenanza del Concejo Deliberante que la aprueba". Subrayando que “no me entrometo en el municipio, porque es un ente muy distinto al nuestro", aunque "si es para el bien de la sociedad bienvenido sea”.