Suman vehículos a la búsqueda de la avioneta desaparecida con tres tripulantes

El primero de estos vehículos incorporados a los operativos, que hasta el momento no tuvieron resultados positivos, partió desde la ciudad de Comodoro Rivadavia hacia la zona de rastrillaje, alrededor de Bahía Bustamante y Pico Salamanca, en el sur de la provincia patagónica.



A las tareas de búsqueda también se unieron el Guardacostas Lago Fragnano, de la Prefectura, y la Corbeta ARA Robinson, de la Armada.



La avioneta perdida que llevaba tres personas oriundas de Brasil es una Vans RV-10 de matrícula brasileña PP-ZRT, que había partido de la localidad santacruceña de El Calafate y se dirigía a Trelew.



El empresario inmobiliario Antonio Carlos de Castro Ramos, el médico ginecólogo Jean Carlo Nercolini y el abogado Mario Enrique Da Silva Pinho, todos oriundos de la región sur de Brasil, fueron identificados como los ocupantes del avión.



De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de EANA, la búsqueda de la aeronave se desarrolló con buena meteorología y se desplegaron todos los recursos aéreos, marítimos y terrestres a disposición.



La información sobre las identidades fue brindada por el director provincial de Defensa Civil de la provincia, José Mazzei, quien sostuvo que “hasta el momento lamentablemente no se reportaron novedades sobre la aparición del avión y sus tripulantes”.



Castro Ramos, de 67 años, era el dueño y conductor de la nave que es intensamente buscada, en tanto Nercolini, de 61; y Da Silva Pinho, de 64; eran aficionados a la actividad aeronáutica y amigos del piloto.



Las profesiones de los tripulantes fueron difundidas por los portales de noticias de Florianápolis, la capital de Santa Catarina, estado del sur de Brasil de donde eran oriundos.



La búsqueda fue suspendida el jueves último por las condiciones meteorológicas, pero se reanudó a primera hora del viernes, ya que el temporal de lluvia y viento que se estacionó sobre la zona fue cediendo. De hecho, se estima que las condiciones del clima, las nubes bajas y la escasa visibilidad pudieron haber sido las causas por las cuales se perdió contacto con el aparato buscado.



“Para hoy esperamos sumar un avión de la Fuerza Aérea que se desplegará por la zona de la costa, además de apoyo terrestre que brindará el Ejército con 2 motos, 2 jeep, un camión y logística”, había adelantado a la agencia Télam José Mazzei.



Por su parte, Alfredo Vergnolle, el presidente del aeroclub “Lago Argentino”, con asiento en la localidad santacruceña de El Calafate, de donde despegó la avioneta desaparecida, reveló a los medios locales que él escuchó la conversación entre los accidentados, quienes reportaban que “estaban cargando mucho hielo” sobre las alas.



De ser así, el aparato pudo haber sufrido el fenómeno que se conoce como “engelamiento” al pasar por una nube con formación de hielo que se deposita en las alas, le aporta peso, y no puede permanecer en vuelo.



La avioneta monomotor identificada como RV-10 PP ZRT, perdió contacto cuando se desplazaba desde El Calafate con destino a Trelew en una zona conocida como “Bahía Bustamente”, al noreste de Comodoro Rivadavia, sobre el sur de Chubut en una línea próxima al mar, donde se concentra la búsqueda.



Según las fuentes, se sabe que partió junto con otras dos aeronaves de similares características desde El Calafate, las cuales tenían como destino Puerto Madryn, en tanto que la avioneta perdida se dirigía a Trelew.



Los dos aeropuertos quedan próximos al noreste de Chubut, por lo que las tres avionetas viajaban juntas hasta que una de ellas perdió contacto con el resto. Justamente, los pilotos de los otros vehículos que sí llegaron a destino fueron quienes reportaron que el último contacto se produjo cerca de Bahía Bustamante, al sur de Chubut.



Infobae.