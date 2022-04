Un pitbull le desfiguró la cara a una nena y le deberán reconstruir el rostro

Foto: Ilustrativa

“Tuve que llevar a mi hija para que le pongan la vacuna de la rabia, no sabemos si el perro tenía todas las vacunas. Los médicos dijeron que por eso se le infectó la herida”, contó Daniela la madre de la niña, en diálogo con C5N. Además, reclamó que la dueña del pitbull se haga cargo de los gastos de la internación y cirugía de la pequeña.



La mujer contó que la pequeña “estaba en el piso” y el animal “encima de ella mordiéndola en la frente”. Y describió: “Tenía toda la frente abierta, fue terrible”. Uma sufrió un corte profundo en el pómulo izquierdo y fue ingresada en el Hospital Posadas de Morón donde tuvieron que realizarle una cirugía reconstructiva.

El terrible episodio ocurrió cuando le nena se encontraba junto a su madre y sus hermanos, uno de ellos en el cochecito, volviendo de una plaza donde Uma fue atacada por el pitbull.

Según denunció la mujer, el perro se había escapado de su dueña y fue directamente a atacarla en la zona de la frente.



“Nadie se quiere hacer cargo. Los vecinos están a favor de la dueña de la casa donde estaba el perro, que no era la propietaria del animal”, explicó la mamá de Uma e indicó que se trata de un matrimonio mayor que alquiló la casa con la mascota incluida.



La madre de la pequeña, denunció que la dueña del animal tampoco se hace cargo de la situación. Le pidió que, al menos, cubran los gastos médicos de la operación. “No le quiero sacar plata a nadie, quiero que se hagan cargo de lo que el perro le hizo a mi hija”, denunció. Además, explicó que alguien escondió al perro y que tras el ataque el animal no volvió a aparecer.