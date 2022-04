Robaron $100.000 de una vivienda rural cuando los dueños estaban en una fiesta

Foto: Ilustrativa.-

Delincuentes entraron a robar a una vivienda que se encontraba deshabitada y se llevaron herramientas valiosas y dinero; ocurrió el fin de semana en Colonia Reffino, cerca de María Luisa (departamento Paraná).



El robo ocurrió el sábado pasado, en una vivienda rural ubicada en la aldea que se encuentra por la ruta nacional 12, cuyo acceso está a unos tres kilómetros de María Luisa. Allí está la granja que cuenta con unos galpones de pollos.



Al momento del arribo de los delincuentes a la propiedad, la familia no se encontraba ya que había concurrido a una fiesta. Forzaron algunas aberturas y pudieron ingresar a las dependencias de la granja y la vivienda misma.



Los ladrones se apoderaron de algunas herramientas de mano de importante valor, como un roto martillo y de percusión, entre otras. Además, de la casa sustrajeron unos 100.000 pesos, publicó Uno.



Cuando la familia llegó, se encontró con el triste panorama. Constataron las cosas que les robaron y se dirigieron a la comisaría a radicar la denuncia formal. La Fiscalía dio intervención al personal e la Dirección Criminalística, que levantó rastros en el lugar del hecho, y también a la División Robos y Hurtos, de la Dirección Investigaciones, que quedó a cargo de la pesquisa para poder localizar a los delincuentes.



Además, se cree que los ladrones habían dejado escondidas, en un campo vecino, más herramientas y elementos que no habían podido llevarse, y regresaron en horas de la tarde del domingo para poder hacerse del resto del botín. Esto se desprende de la advertencia de un testigo que observó movimientos sospechosos en ese sitio.



El personal de la comisaría de María Luisa realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad que están en la zona. La granja no cuenta con cámaras, pero sí hay un sistema de video vigilancia instalado en la zona, que es monitoreado por la comisaría, donde quedaron registradas las imágenes en los videos que están siendo analizados para identificar a los ladrones.



Al parecer, en las primeras averiguaciones realizadas surgieron indicios sobre los presuntos autores del hecho. Se trataría de personajes conocidos y considerados “pesados” en el ambiente delictivo. Sin embargo, aún la Justicia no ordenó los procedimientos para poder localizarlos.