Condenaron a su ex pareja por violencia de género: contó el "calvario" que vivió

Emiliana sufrió violencia de género y “cuando la gota rebasó el vaso” decidió “decir basta” y denunció a Leonardo, quien era su pareja.



La mujer habló con Códigos y contó “el calvario” que sufrió porque no quiere que “otras mujeres sufran como sufrí yo de violencia de género. Este señor Leonardo fue quien me golpeó, me lastimó, terminé siendo atendida psiquiátrica y psicológicamente luego de lo que me hizo”.



Manifestó que toda esta situación que culminó con el hombre detenido comenzó “hace cuatro años atrás, todavía yo no había sido operada de un tumor cerebral que me detectaron. Después de que me intervinieron quirúrgicamente yo estuve en la casa de mi hermana en San Benito y después me fui a vivir en pareja con él”.



La mujer relató que tras la operación quedó “con parálisis facial de la que aún estoy afectada, perdí un oído, estoy medicada por las convulsiones, me falta un riñón. Él a todo esto lo sabía, pero aun así no dudó en denigrarme, en humillarme, en golpearme”.



“Al principio estaba todo bien, pero con el tiempo fue alejándome de mi familia, ahora me doy cuenta de todo lo que me decía, cómo me manipulaba. Al principio era cariñoso, luego se fue poniendo agresivo, me golpeaba, me tiraba de los pelos; me decía que había estado preso, que no tenía miedo a que yo lo denunciara. Me escapé, luego volví porque me convenció que iba a cambiar, pero fue peor, me siguió pegando y era mucho más, me lastimaba la cara”, rememoró la mujer.



Dijo que la situación fue aún peor el 31 de diciembre de 2021 cuando el hombre con el que convivía la agredió de manera aún más violenta: “Me tiró al piso y me golpeó. Me arrastró por el suelo de los pelos y me los arrancó. Me dejó pelada”. Agregó que de esto “tiene pruebas” las que fueron incorporadas a la causa en Fiscalía. El hombre terminó esposado y detenido. Lo denunció. Y terminó condenado a tres años de prisión condicional por violencia de género. No puede acercarse a Emiliana.



La mujer aportó que ella, al momento que decidió ir a vivir con el hombre “no sabía“ que él había estado preso por asalto a mano armada.



La mujer contó que ahora hará una denuncia al hombre “por daño psicológico y neurológico”. Apuntó que le harán una resonancia magnética para evaluar las secuelas. “Cuando él me pegó me hicieron un estudio, pero a veces las consecuencias de los golpes puedan tardar en verse. Por eso repetirán el estudio”, aseveró.



“Las mujeres tenemos miedo, somos vulnerables. Algunas personas dicen que uno ‘se la banca’ porque quiere y no es así. Yo decidí la cara, es mi responsabilidad y lo hice porque no quiero que otras mujeres pasen por lo mismo. Les digo que hagan la denuncia, que no aguanten ser golpeadas, lastimadas, denigradas ni humilladas, que no aguanten esto, que no perdonen. A mí me costó pero pude denunciarlo”, manifestó Emiliana. Elonce.