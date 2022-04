Testigo dijo que abogado de Macarrón "desvió investigación" del caso Dalmasso

Un exfuncionario de Córdoba apuntó este jueves en el juicio por jurados por el femicidio de Nora Dalmasso contra el primer abogado que tuvo el viudo Marcelo Macarrón, de quien dijo que era "el vocero" del acusado, que era "manipulador, guapo y matón" y que "deliberadamente desvió la investigación queriendo ocultar los hechos".



Se trata del exsecretario de Seguridad de Córdoba Alberto Bertea (73), quien declaró como testigo en el juicio por el crimen ocurrido el 26 de noviembre del 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y cuestionó al abogado Daniel Lacase: "El vocero (de Macarrón) no ayudó al imputado, ni a su familia, deliberadamente desvió la investigación queriendo ocultar los hechos".



Durante un extenso testimonio, el exfuncionario recordó un encuentro que tuvo con Lacase en un restaurant al que fue a cenar con amigos, donde el exabogado de Macarrón lo increpó y le dijo: “¡Vos estas mirando a mi mujer!. Mis amigos le respondieron gritando 'vos asesinaste a Nora'”.



Bertea calificó a Lacase como "un guapo y matón" y agregó que "tenía influencia con la prensa" y era "un manipulador tremendo”.



Las declaraciones Bertea, quien había sido citado el miércoles para declarar en el juicio por jurados pero su testimonio se postergó, fueron refutadas por el imputado Macarrón (62), quien -al igual que el miércoles- pidió ampliar su indagatoria al tribunal técnico de enjuiciamiento.



"Quiero aclarar que yo nunca tuve un vocero en mi vida. Yo tenía pensamiento propio”, aseveró el acusado ante el jurado popular, tras lo cual agregó que en aquel momento, tras el femicidio, pidió la asistencia legal de Lacase "porque era el abogado de Nora".



“En ese momento era mi amigo. Ahora ya no”, remarcó.



El viudo dijo que empezó a “pensar mal” de Lacase porque supuestamente fue quien comenzó a ayudar al empresario Miguel "El Frances" Rohrer, a quien tanto Macarrón como sus hijos Facundo y Valentina acusaron de ser sospechoso en el crimen de Dalmasso (52) y que nunca fue investigado como tal.



Según Macarrón, Lacase fue quien elaboró la "coartada" de que Rohrer estaba en Buenos Aires en la fecha que ocurrió el asesinato y agregó que sus hijos "están totalmente convencidos que fue Rohrer (el presunto homicida)".



Previamente había declarado el neurocirujano Iván Aznar para acreditar aspectos sobre la salud de su paciente Delia ‘Nené’ Grassi, la mamá de Nora, quien padece las secuelas de un Accidente Cerebro Vascular (ACV) de tipo isquémico desde el 2019.



El profesional médico dijo que se encuentra con “hemiplejia” y que “no está en condiciones de declarar en este juicio”.



La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes, fecha que continuará con la recepción de la declaración de nuevos testigos ante el jurado popular y el tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto, entre ellos Ricardo Araujo, un hombre que trabajaba con el empresario Rohrer y que estaba citado para hoy.



El médico traumatólogo Macarrón llegó al juicio como acusado de ser el presunto instigador del delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla la pena de prisión perpetua.



La acusación fiscal concluye que en una fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón "en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales".



Mientras el acusado se encontraba en la ciudad de Punta del Este participando de un torneo de golf, entre las 20 horas del 24 de noviembre de 2006 y las 3.15 del 25, al menos una persona ingresó en la casa de Nora, en barrio Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto, describe la acusación.



El homicida, "aprovechándose de la indefensión de la víctima, aguardó que ésta realice su rutina previa al descanso y abordó a Nora Dalmasso una vez que ésta se encontraba dormida en la habitación de su hija, ubicada en la planta alta de la vivienda".



En esas circunstancias y "cumpliendo el plan delictivo acordado previamente con Macarrón y sus adláteres, la tomó del cuello, ejerciendo una fuerte presión con sus manos, anulando así toda posibilidad de defensa".



Seguidamente, "utilizó el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación, realizando un ajustado doble lazo alrededor del cuello, ocasionando la muerte por asfixia mecánica".