Femicidio de Úrsula Bahillo: piden destitución del juez que ignoró las denuncias

Con sólo 18 años Úrsula Bahillo tenía la triste experiencia no sólo de haber tenido denunciar a su ex pareja por violencia de género, sino también de haber sido ignorada por el titular del Juzgado de Paz de la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, que desestimó sus reclamos. La adolescente fue víctima de femicidio poco después de la última presentación judicial.Por eso el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, solicitó esta semana la destitución de uno de los jueces que desestimó las 18 denuncias por violencia de género realizadas por Úrsula Bahillo contra su ex pareja, el policía comunal Matías Ezequiel Martínez.Martínez, de 26 años, está alojado en la Unidad 49 de la Alcaldía Penitenciaria Junín desde su detención, informaron fuentes penitenciarias. El exoficial de la Bonaerense fue sentenciado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Junín, quien lo encontró culpable del "homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" de Úrsula Bahillo.Mientras tanto, Lorenzino hizo el pedido ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires en perjuicio del titular del Juzgado de Paz de la localidad de Rojas, Luciano Callegari, informó Télam."Consideramos que por la naturaleza y gravedad institucional de los hechos denunciados, su comisión resulta incompatible con la permanencia en ejercicio de la función del magistrado en cuestión", escribió Lorenzino en su solicitud.Además, el Defensor del Pueblo consideró que los elementos probatorios aportados hasta el momento "habilitan el otorgamiento de la medida preventiva del artículo 29 bis de la Ley 13. 661", legislación que establece las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios."A pesar que el asesino de mi hija ya tiene su condena, sabemos muy bien que esto fue una asociación ilícita de la justicia. Eran un femicidio evitable y no nos ayudaron. No fuimos escuchados", aseguró en diálogo con Télam la madre de Úrsula, Patricia Nasutti, quien consideró que Callegari "tuvo el 99 % de la responsabilidad” en la muerte de su hija, que ocurrió en febrero de 2021."Como mamá hice una denuncia y este juez me desestimó las perimetrales que pedí para quien después asesinó a mi hija. Él dijo que ese señor no era una persona de peligro. Después mirá el desastre que sucedió", expresó la mujer.Sobre Callegari pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL), por considerar que "el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes en relación a las denuncias contra quien terminó siendo el femicida de Úrsula Bahillo"."El jury está muy avanzado. Ya pasó por la Defensoría y la Bicameral. Esperemos que hagan lo que tienen que hacer. El juez no estaba suspendido durante el jury, por eso me reuní con Lorenzino hace dos semanas para que se pida el apartamiento de este hombre", señaló la madre de Úrsula.Sobre la reunión que tuvo con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la mujer agregó: “No lo conocía. Es un ser humano muy grande en sus palabras y sus acciones. Me sentí muy cobijada y acompañada como mamá”.Previamente, la familia de Úrsula también había pedido la destitución del juez de Mercedes, Marcelo Romero, quien fue acusado de desestimar una serie de denuncias de la joven en contra de Martínez."La semana que viene o la próxima esperamos que se realice el pedido de destitución de Marcelo Romero, otro de los jueces. Quiero que desde el primero hasta el último de los culpables paguen por la muerte de Úrsula. Necesito sí o sí el apartamiento de estos jueces, lo juré por las cenizas de Úrsula. Lo voy a lograr por ella. Sigo por más y por todos los responsables”", concluyó Nasutti.