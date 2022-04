Un bebé de 9 meses fue brutalmente golpeado: buscan a su padrastro

Una situación dramática se produjo en barrio Müller, de la ciudad de Córdoba, cuando una mujer que caminaba por la vía pública pidió ayuda a los vecinos por el estado de salud de su bebé y cuando lo llevaron al Hospital de Niños, los profesionales detectaron que el niño, de nueve meses, había sufrido golpes producto de maltrato.



Las circunstancias en las que ocurrió el hecho son motivo de investigación de la fiscalía de Violencia Familiar de Primer Turno de la ciudad de Córdoba, a cargo de Pablo Camacho, quien ordenó la detención de la mujer, de unos 19 años y de un hombre, quien sería su pareja, a quien aún no logran encontrar.



Si bien las versiones preliminares del hecho indicaban que el hombre habría atacado al niño en un descampado de barrio Müller tras permanecer en una vivienda de la calle Obispo Castellanos al 200, donde hubo consumo de drogas, el fiscal de la causa relativizó estas versiones y dijo que aún no se sabe en forma exacta qué sucedió ya que la mujer, al ser indagada por el personal de salud del Hospital, dio tres versiones distintas de los hechos.



“Todo es materia de investigación. Ni siquiera está confirmado el lugar exacto donde sucedió el hecho, sólo que la mujer pidió ayuda a un vecino en barrio Müller y para saber si hubo consumo necesitamos tener los análisis de sangre”, explicó Camacho en diálogo con La Voz.



Luego añadió: “Cuando el vecino la auxilia, llaman a la policía y trasladan al niño al Hospital. Allí los profesionales vieron los golpes que eran signos de maltrato y le preguntaron a la madre del niño qué había sucedido. A lo largo de las horas dio tres versiones distintas de los hechos y es por ello que ordenamos su detención y también la de un hombre de unos 30 años que sería su pareja”.



En un primer momento la mujer dijo que se trataba del padre biológico del niño y luego dijo que no, que era sólo su novio. Se espera que con el correr de las horas la mujer sea indagada pero primero deben analizar los informes médicos, al vecino y al policía que intervinieron en un primer momento, según indicaron desde la fiscalía. El estado del bebé

El niño sufrió hematomas en su cara, el torso y edema cerebral y permanece internado en el Hospital de Niños. En el caso interviene una fiscalía de menores y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).



La subdirectora del Hospital de Niños, Verónica Petri, explicó que el pequeño se encuentra en condición estable: “Se encuentra estable. Está en la unidad de terapia intensiva, para completar estudios”.



“Estamos viendo su evolución. Los primeros estudios están normales. Presenta lesiones de partes blandas en cuero cabelludo, cuello y tórax”, describió. “Permanece en observación y lo estamos controlando”, agregó.