Ex policía tenía miles de archivos de abuso sexual infantil, “incluso de bebés”

Para el fiscal, la causa conforma una de las más graves de distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil que le ha tocado investigar. Se refiere no solo por la cantidad de documentos encontrados -que los policías secuestraron en un allanamiento que duró casi 12 horas- sino "por lo tremendo de las imágenes, alguna incluso con recién nacidos".Así se refirió el titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada 8 de General Madariaga, Walter Mércuri, sobre el material hallado en propiedad de un ex miembro de la Policía Bonaerense, un hombre de 27 años que fue detenido en las últimas horas en su casa en el Partido de la Costa.El ex agente, quien había renunciado a la fuerza policial en 2019, está acusado de tener y distribuir por redes sociales más de 32 mil archivos con imágenes de abuso sexual que involucran a menores de edad.Fue detenido en la tarde del martes en San Bernardo a partir de una investigación que comenzó a principio del mes pasado tras un reporte de la organización Missing Children.Está acusado por alojar en sus dispositivos informáticos y telefónicos más de 32.000 archivos con escenas sexuales en las que son abusados menores de edad, "incluso de bebés", según informaron fuentes de la investigación que encabeza Mércuri. El detenido se negó a declarar y fue alojado en una dependencia de la Policía Federal de Mar del Plata."Es realmente una de las causas más graves de este tipo de delitos, entre más de 40 que se han investigado en los últimos años en esta fiscalía, por la cantidad de material y por lo tremendo de las imágenes, algunas incluso con recién nacidos", dijo el fiscal a Télam.En el reporte de Missing Children que llegó a la Justicia, se estableció que el hombre intercambiaba ese tipo de material por Facebook, con otro usuario de la red social ubicado en Filipinas.A partir de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías 5 de Chascomús, a cargo de Christian Gasquet, ordenó el allanamiento de su vivienda, ubicada en la avenida Santa María de Oro al 1.200 de la localidad costera. El operativo lo llevaron adelante agentes de la División Unidad Operativa Federal de la localidad vecina de Pinamar.Los agentes se acompañaron de peritos informáticos División Comunicaciones y la División Pericias Telefónicas y el Gabinete Científico de Mar del Plata para poder secuestrar la enorme cantidad de imágenes en poder del ex policía, tanto que el procedimiento duró cerca de 12 horas.Del lugar secuestraron tres teléfonos celulares, una CPU, una computadora personal, una notebook, una tarjeta de memoria y otros elementos de interés para la causa.El detenido fue imputado por los delitos de "distribución y tenencia de pornografía infantil agravada por tratarse de víctimas menores de 13 años".