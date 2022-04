Ginecólogo sigue sumando denuncias por abuso sexual

Foto: El médico denunciado trabajaba en el Hospital Gumersindo Sayago

Luego de la denuncia por abuso sexual de una joven embarazada a un médico ginecólogo que atendía en el hospital Gumersindo Sayago, de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, otras cuatro mujeres radicaron la denuncia por el mismo delito.



Así se lo confirmó la fiscal del 3° Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de la causa, Jorgelina Gómez, quien indicó además que la mayoría de las mujeres estaban embarazadas al momento de los hechos.



Carlos Nayi, abogado de tres de las denunciantes, solicitó este miércoles la prisión preventiva para el médico.



“Ahora, con las nuevas denuncias, hay que acumular las causas y analizar si corresponde una medida cautelar (prisión preventiva). Por ahora, no lo hemos dispuesto así, pero está sujeto a la evaluación de la fiscalía”, explicó Gómez.



La primera denuncia fue radicada la semana pasada por la joven que en un primer control obstétrico por su embarazo fue atendida por Gabriel Sánchez, ya que su ginecóloga –con quien tenía turno– había faltado ese día por un problema de salud.



La joven denunció en sus redes y luego ante la Justicia que el hombre manoseó sus partes íntimas y que se dirigió con insultos hacia ella.



Por ese hecho, Sánchez fue imputado por abuso sexual sin acceso carnal en el contexto de violencia de género y violencia obstétrica.



Días después, otra mujer denunció los mismos hechos. Al escuchar el relato de la primera denunciante, se dio cuenta de que también había sido víctima. “Me quebré, me sentí muy mal, entendí que también había sido abusada y empecé a buscar dónde podía hablar, dónde denunciar”, explicó la mujer de 42 años días atrás.



“Empezó a decirme que tenía buenas tetas, que yo era muy linda, que por qué estaba sola y seguía tocándome”, narró. “Yo me quedé helada. Me bloqueó por completo”, admitió en diálogo con La Voz.



En su caso, no estaba embarazada, sino que había asistido a la consulta por un fuerte dolor de cabeza en sus períodos menstruales. Según relató, las consultas fueron reiteradas, ya que tenía que volver a presentar el resultado de los estudios que el médico le pedía, y allí, de nuevo, volvía a tocarle las mamas y a dirigirse a ella en forma inapropiada.



En el caso de las otras denunciantes, se trata de mujeres que iban ocasionalmente a atenderse con este médico y que en general narraron el mismo modus operandi, según indicaron desde la fiscalía.



Suspensiones

El médico ya había sido suspendido por el municipio en 2018 por una denuncia de similares características que no llegó a la Justicia, y en esta oportunidad dispusieron la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión preventiva.



Sánchez, a su vez, se desempeñaba como médico de la Policía, institución en la que quedó en tareas pasivas, ya que se trata de una sanción disciplinaria del Tribunal de Conducta.



En caso de una condena judicial, la pena mínima para casos de abuso sexual va de seis meses a cuatro años de prisión. En este caso, se podrían sumar las causas y el tiempo de pena por cada una de las causas.



Matrícula

Desde el Consejo Médico de Córdoba indicaron que la matrícula de Sánchez aún está vigente, ya que aún no hay orden judicial para suspenderla o revocarla.



“No podemos suspender la matrícula sin orden judicial, para esto no es necesario llegar a la condena firme del profesional pero sí una orden que indique que debemos suspenderla por un tiempo determinado”, explicaron desde el organismo.



El caso recuerda al de Spiro Dellisanti, médico quien fue condenado por serias causas judiciales derivadas del accionar de su clínica clandestina donde él realizaba abortos cuando éstos eran aún ilegales. Luego de que culminaran sus condenas el médico pidió el alta de su matrícula.



Meses después el médico fue acusado por abuso sexual con acceso carnal en ejercicio de su profesión en el centro de salud de la localidad de Río Primero y su causa fue elevada a juicio.



Luego de este hecho y con orden judicial, el Consejo Médico le volvió a quitar la matricula a Dellisanti.