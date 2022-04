Se le incendió el auto, chocó contra un árbol y dañó la vidriera de un comercio

Qué dijo el remisero



Cerca de las 5,30 del miércoles, la Central de Bomberos de Gualeguaychú recibió un llamado que alertaba sobre el incendio de un vehículo en calle 25 de Mayo al 1600.Al llegar al lugar, la dotación extinguió las llamas sobre un Fiat Uno, que trabajaba como remis. El rodado quedó totalmente destruido ya que además el conducto chocó contra un árbol y se afectó la vidriera de un comercio, sin reportarse heridos.“Sentí gritos y cuando me asomé vi las llamas, que llegaban hasta lo alto del árbol”, expresó la propietaria del comercio afectado, que vio como el auto era consumido por el fuego. “Se prendió fuego el tanque de nafta, por suerte no el de gas, sino hubiera sido mucho peor”, dijo y contó que sufrió la rotura parcial de la vidriera de su comercio producto del siniestro.“A nosotros nos cubre el seguro los daños, no sé el dueño del auto si tenía seguro contra incendio”, comentó.La situación pudo haber sido mucho más grave, ya que si no estaba el árbol, el vehículo hubiera seguido su recorrido directamente contra la vivienda que está pegada al local, lo cual hubiera provocado un incendio mucho peor dentro de la casa. "Nos salvó el árbol, sino chocaba contra la casa y se nos incendiaba", expresó la vecina a El Día.“Intenté detenerme en la parada de remis y el auto ya estaba en fuego. Intenté parar, pero largó un chorro de fuego atrás y había otro auto delante; para no ocasionar daños, dejé que el auto siguiera. El fuego comenzó a penetrar en el auto. Al tocar el otro vehículo quedé arriba de la vereda contra el árbol. Alcance a manotear mis pertenencias pero nada más”, relató por su parte Juan, que conducía el Fiat Uno.Algunos vecinos empezaron a salir para ver qué pasaba. “Justo venía circulando una chica que es bombero y dijo que no nos acerquemos al auto. Inmediatamente llamó al cuartel”, acotó el remisero a Radio Máxima.La causa del incendio del vehículo todavía no ha sido determinada.