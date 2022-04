Vecinos golpearon y le cortaron dos dedos de la mano derecha a un ladrón

Un motochorro de 18 años fue atrapado por vecinos cuando intentaba robar una moto en Tucumán y fue brutalmente linchado: lo golpearon y hasta le cortaron dos dedos de la mano derecha. Testigos contaron que participaron casi 100 personas en el hecho.



Ocurrió el martes por la noche, cerca de las 23, cuando efectivos de la Policía tucumana fueron alertados por un llamado al 911 sobre un robo cometido en la calle Jujuy al 4.300, en el barrio San Felipe, zona sur de la capital tucumana.



Al llegar al lugar, los policías se encontraron con un grupo de vecinos que había atrapado y golpeado a un joven de 18 años, a quien le atribuían haber intentado robar una moto junto a un cómplice, que logró escapar.



Con ese panorama los oficiales vieron que el joven estaba herido de gravedad, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Padilla donde le diagnosticaron politraumatismos. Allí se encontraron con que le habían amputado los dedos anular y medio de la mano derecha.



Según fuentes de la investigación, los delincuentes se movilizaban en una moto, estaban armados e intentaron robarles la moto a dos hermanos. En circunstancias que están siendo investigadas, se produjo un enfrentamiento y hubo disparos, hasta que los vecinos lograron reducir a uno de los ladrones.



Una vecina, que fue testigo de lo ocurrido, contó a La Gaceta cómo fue la agresión y hasta defendió el linchamiento: "Ya estamos cansados de la inseguridad de todos los días, principalmente por la noche, ya que de día contamos con seguridad; pero necesitamos que esté la policía después de las 22.30", dijo sobre los peligros de la zona.



"Había casi 100 vecinos que salieron a la calle y algunos lo lincharon porque esto no da para más y esto va a seguir ocurriendo mientras no saquen las leyes que correspondan para castigar a estos delincuentes”, justificó.



El informe policial señala que personal del 911 de la Policía de Tucumán intervino cuando los vecinos tenían totalmente reducido al delincuente, quien, según el parte, “fue agredido físicamente por ocasionales transeúntes y por vecinos del lugar”.



El ladrón fue identificado como Emiliano Ledesma y a pesar de las heridas, "su estado general no reviste gravedad", advierte el reporte oficial.



En tanto otra mujer que vive en la zona contó que esos mismos motochorros le habían robado horas antes a su hija: “Ayer a la tarde a mi hija le robaron dinero y el celular estos mismos. Le robaron, llegó a la casa y al rato escuchamos los tiros y cuando salimos a ver, mi hija se dio con que el delincuente que habían atrapado era el mismo que le había robado a ella”, relató.



La mujer afirmó que “los dos estaban armados y le pusieron una pistola en la cara” a su hija, quien estaba junto con una amiga, para robarles.

