Madre denunció abuso contra su hijo en jardín: prenden fuego casa de la acusada

"Me dijo que la seño le había bajado el pantalón y lo había tocado", contó la mamá de un nene de 3 años que denunció a una auxiliar del jardín de infantes provincial al que concurre su hijo por abuso sexual. Al conocer el episodio, vecinos atacaron la escuela y, más tarde, incendiaron la casa de la mujer acusada, que trabaja como cocinera en el establecimiento.Se trata del Jardín de Infantes Nº 919, situado al suroeste del centro de esta ciudad, en Mario Bravo y Rafael del Riego. Las clases allí están suspendidas y la mujer fue separada del cargo. La Justicia inició una investigación a partir de la denuncia que quedó en manos de la fiscal Romina Díaz.El hecho habría ocurrido en la tarde del viernes pasado, pero recién se conoció este miércoles después que vecinos y otros papás que llevan sus hijos a esa escuela (además del jardín de infantes 919, funcionan allí la primaria 35 y la secundaria 47), hicieron un escrache frente al edificio.La protesta terminó con incidentes y debió intervenir la Policía que lanzó balas de goma para dispersar. Antes, un grupo de personas incendió una casa en García Lorca y Savia, que fue sofocado rápidamente por Bomberos. La casa se encuentra a unos 300 metros de la escuela, luego se supo que allí vive la mujer acusada.Dolidos por la situación, los papás del nene contaron que el viernes su hijo estaba "decaído" y que no podía ir al baño porque le dolía la cola, y que les dijo que "en el jardín lo habían tocado"."A mi no me gustaba", les contó el nene, dijo la mamá: "Yo empecé a gritar para llamarte pero me tapaba la boca". Al parecer, según contaron los papás a medios locales, en esa resistencia el nene le habría dejado la marca de un pequeño rasguño en la cara a la auxiliar.En la puerta de la escuela, la madre consiguió fotografiar a la auxiliar acusada, y le mostró la foto que tomó con el teléfono a su hijo. Contó que le confirmó que era ella, y que se puso a llorar.Tras la denuncia en la Comisaría de la Mujer, contó la mamá, un médico de la policía confirmó las lesiones en los genitales del menor. “El médico me dijo que el nene había sido abusado”.En la mañana de este miércoles, Gustavo Santos Ibáñez, secretario general de de Suteba; Claudia Rey, de ATE; y Adriana Donzelli, titular de Sadop, en una conferencia de prensa repudiaron los hechos de violencia ocurridos tanto en la escuela como en la casa de la acusada y reclamaron que la justicia investigue rápidamente la denuncia."Es importantísima la participación del Estado desde los distintos sectores que lo componen, que sea activa para restañar las heridas sociales que se produjeron. Estamos trabajando y acompañando a las autoridades, docentes y auxiliares que forman parte de ese complejo, como también a las familias que necesitan de la escuela"."Estas situaciones no se resuelven de un día para otro. Las autoridades deben garantizar el derecho que tiene todo trabajador. El principio de inocencia es una premisa legal que a veces se olvida", sostuvo el dirigente.Los gremialistas confiaron que autoridades de la artera de educación están llegando desde La Plata para mantener reuniones con el Consejo Escolar e inspectores."El establecimiento -explicó Rey- está cerrado y aún no se sabe cuándo volverá a abrir sus puertas. Se necesita mayor celeridad en la investigación para dar solución y contención a esta comunidad porque el hecho es gravísimo y que no se puede repetir".