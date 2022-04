“Era un Ford V6 con caja de tercera”: su oído fue clave para esclarecer un crime

Un escenario desolado también puede ser una trampa para un par de asesinos que, aprovechando ese marco, atacan suponiendo que nadie los ve. Pero en este caso, el del asesinato de Fernando "Poroto" Liguori (52), ocurrido en Pergamino cuando paseaba en bici con su mujer, los homicidas no contaban con que el oído fino de un chacarero vecino a la escena del crimen los estaba escuchando. No los vieron, pero los oyeron. Y fue el principio del fin.El testimonio dio buenas pistas a los pocos minutos del hecho, ocurrido el jueves pasado a la tarde, en un camino rural (la vieja ruta 8) de 16 kilómetros que une Pergamino con Fontezuela. Liguori había salido a andar en bici con su mujer, Carolina, y a unos mil quinientos metros de la salida de la ciudad fueron atacados por dos asaltantes. El hombre recibió un tiro en la espalda.A menos de cien metros, el dueño de un pequeño campo escuchó todo. No necesitó verlo. "Fue muy importante su aporte. Contó que escuchó cuatro disparos (de hecho los peritos hallaron cuatro vainas servidas) pero clave fue cuando nos dijo que luego oyó que un vehículo aceleraba fuerte y salía en dirección a Pergamino", detalló auno de los investigadores."Dijo claramente que era un Ford, motor V6, con caja de tercera. Y que por la acelerada fuerte que escuchó, tenía una falla en la caja de cambios, seguramente no entraba la primera y salieron en segunda", añadió.Ese punto fue orientador para ir directamente a buscar un vehículo de esas características. Cuando al despacho del fiscal llegaron los contenidos de las cámaras de seguridad, la misma pick up aparecía en un recorrido que coincidía en los horarios posteriores al hecho. Y era dejada en un domicilio particular.Horas más tarde, ya había tres detenidos y otro sospechoso de encubrimiento. El dueño de la camioneta, una Ford F-100 de color verde, patente TIG070, es Amílcar Leonel Valente (28).Sus cómplices fueron identificados como Fernando José Aita Valiente (30) y Marcelo Damián Barrionuevo (22). Solo uno dio algunos detalles en la indagatoria, ya que los otros dos se negaron a declarar ante el fiscal Horacio Oldani, quien subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Pergamino.El cuarto elemento es un vecino de 28 años. En su casa estaba la camioneta y lo que se investiga es si la estaba ocultando con conocimiento del hecho o si se la habían llevado para que la arreglara y, de paso, esconderla."Habían ido a robar unos lechones a un campo de Fontezuela. No pudieron y se volvían a Pergamino cuando se cruzaron con Liguori y su mujer. Los cruzaron en el camino, se volvieron y los atacaron para robarles", agrega un investigador. Los detenidos tienen antecedentes por robos.Aita Valiente tenía en su poder un arma calibre .9mm, que habría sido la utilizada en el crimen. Las pericias dirán si fue él quien la gatilló. En el allanamiento a su casa también se halló una moto Honda Tornado y documentación de una de las víctimas de los cuatro robos que se investiga si cometió junto a otro cómplice en las horas previas y posteriores al caso."Es hijo de uno de los ladrones más peligrosos de Pergamino", remarcó la fuente.Respecto al testimonio clave del chacarero, varios ciclistas que circulaban unos cinco minutos detrás de Liguori aseguraron que una camioneta F-100 pasó a toda velocidad y casi los atropella. A su vez, cámaras de seguridad registraron el paso de la misma camioneta, antigua y sin patente, por la ruta, a la misma hora señalada por los testigos.El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 del jueves. "Poroto" Liguori iba con su mujer cuando los delincuentes los atacaron por detrás. El hombre, muy conocido y querido en la ciudad, quedó primero en la mira de los atacantes y alcanzó a gritarle a su pareja "¡acelerá, acelerá!" para que huyera de los asesinos.Tras los disparos, Liguori, padre de un hijo y oficial mayor del Juzgado de Familia de Pergamino, hizo unos metros y cayó muerto.La mujer llamó al 911 y a los pocos minutos otros ciclistas llegaron a la escena del crimen, un lugar muy utilizado por los vecinos que salen a caminar, correr o justamente andar en bici. No es la primera vez que ocurre un robo allí, pero claro que llamó la atención la secuencia del homicidio.De acuerdo a lo informado por el fiscal Oldani, la autopsia reveló que el ciclista falleció de un solo disparo que ingresó por la zona de la espalda, atravesó uno de los pulmones y salió por la parte frontal del tórax, y que esa lesión causó un shock hipovolémico que le ocasionó a Liguori la muerte.El fin de semana se hizo una macha en la plaza Merced, la principal de Pergamino. Familiares, amigos y vecinos de Liguori pidieron justicia para él y seguridad para todos.