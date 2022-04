Denunció aberrantes abusos sexuales de su abuelo y espera “que se haga Justicia”

Este martes inició la primera audiencia del juicio contra el hombre de 73 años que fue denunciado por su propia nieta y por tres víctimas más.



Las jornadas del proceso seguirán hoy y mañana. El hombre enfrenta cargos por corrupción de menores. Frente a los Tribunales de Gualeguaychú, el grupo de prevención de abuso sexual en la infancia y adolescencia, Rompiendo el Silencio, acompañó a las víctimas que acusaron a Funes.



Enrique Antonio Funes, de 73 años, por los delitos de "abusos sexuales con acceso carnal y corrupción de menores” al menos contra cuatro víctimas, entre ellas, su propia nieta.



Las causas fueron denunciadas ante la fiscal Martina Cedrés, por hechos ocurridos entre 1982, 1983 y 1987.



Fernanda relató que “fue muy fuerte reconocer los hechos: primero reconocer que las caricias que me daba mi abuelo no eran de amor sino de viejo verde y sobre todo, reconocer que me estaban haciendo daño. Cuando entendí que me dolía, que estaba viendo sangre -porque introducía sus manos- ya no quería seguir soportando. Hablé con mi abuela pensando que me iba a ayudar pero no fue su elección ayudarme”.



“Después que pude contarlo en mayo de 2020 se acercaron dos víctimas más: eran dos hermanos, un hombre y una mujer, y me contaron que eran víctimas de abuso sexual con acceso carnal. Una hermana más de ellos también había padecido lo mismo, pero ya había fallecido. Se acercaron a la Fiscalía, quisieron presentar una denuncia pero les dijeron que esos hechos habían prescripto, por lo que le tomaron declaración como testimonio”, resaltó la víctima en declaraciones a El Día.



En cuanto al inicio del juicio, reconoció que pensó “que esto iba a tardar muchísimo más; sólo espero que se haga Justicia y que esto no quede en la nada”.



La denuncia fue realizada hace dos años. En aquel momento, Fernanda contó: “Antonio Enrique Funes es mi abuelo biológico y es al único que acuso; mi papá biológico se llama José y él nos maltrataba mucho, tanto a mi hermano como a mí. José nos maltrataba junto a su mujer. Ellos nos dejaron a la deriva. . . la culpa del abuso la tiene Enrique, pero José nos dejó abandonados cuando murió mi mamá a finales del 2007”.