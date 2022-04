Falso médico atendió por más de tres décadas y fue condenado a un año de prisión

El juzgado correccional 2 de Lomas de Zamora condenó a un año de prisión condicional al falso médico Marcos Antonio Puyen Saavedra, quien atendía desde hace 30 años sin título habilitante y a pocos metros de una comisaría en el partido bonaerense de Almirante Brown.El hombre, conocido como el "médico del pasillo", y de 69 años, atendía en la zona de José Mármol y ejercía la medicina utilizando la matrícula de su hermano.El consultorio en el que atendía estaba ubicado a tan sólo 50 metros de la Comisaría novena.El acusado no tenía relación con su hermano, con quien se había peleado, y tan sólo había sido estudiante de la carrera de medicina sin haberse recibido.En el juicio que tuvo lugar en las últimas horas, declararon varios testigos y pacientes que se atendieron con el ahora condenado.Luego de la primera denuncia, el fiscal Javier Martínez encaró una investigación y hasta personal policial se presentó en su consultorio, encontrando recetarios, medicamentos y hasta elementos tales como un estetoscopio."En relación al delito de ejercicio ilegal de la medicina, a esta altura se ha acreditado palmariamente el accionar doloso del agente, toda vez que, conforme se desprende de las constancias de autos, ejerció el arte de curar sin título ni autorización, diagnosticando, prescribiendo, administrando medicamentos a personas a título oneroso, violentando así el bien jurídico protegido", sostuvo el juzgado en su fallo."El ejercicio ilegal de la medicina es un delito de peligro abstracto, ya que no precisa causar un daño concreto o probable a una persona determinada, sino que protege la salud pública de las personas, que se compromete por el ejercicio irresponsable de quien no cuenta con un título expedido por autoridad competente a tales fines", añadió.Al falso médico le impusieron un año de prisión en suspenso y por dos años someterse a reglas de conducta.El ahora condenado había quedado detenido en agosto del año pasado en el consultorio ubicado en la calle Bynnon al 3.179 de José Marmol.El allanamiento y detención fueron ordenados por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en delitos económicos y de violencia institucional, Javier Gustavo Martínez.Antes de llevar adelante el allanamiento en el lugar, se constató la presencia de varias personas que constantemente asistían al domicilio del supuesto médico y al salir exhibían recetarios y órdenes medicas firmadas por el sospechoso.Una vez que los efectivos policiales ingresaron al domicilio lograron la detención del hombre y secuestraron varios sellos con el rótulo "médico" y con un número de matrícula perteneciente y registrada a nombre de otra persona así como muestras gratis de medicamentos y diverso instrumental.