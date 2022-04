Camión quedó varado en zanjón sobre transitada avenida: hubo congestionamientos

Un camión de una empresa constructora quedó atascado en una zanja sobre avenida Jorge Newbery y calle 2 de abril, en la mañana de este martes en Paraná; el camionero, que trasladaba agua hacia una obra, adujo que no pudo abrirse para doblar porque circulaba otro auto de frente y en la maniobra terminó enterrado en el socavón.“Debido a que hay mucho tráfico porque está cortada calle Miguel David, el camionero no se pudo abrir cuando venía otro vehículo de frente, y se tuvo que tirar a la banquina”, se explicó a“Venía uno de frente, no pude abrirme mucho para doblar, y se cayó”, sintetizó el chofer de la constructora, Víctor; el trabajador, que provenía de Viale, dijo desconocer esa zona de acceso a Paraná; es que habitualmente, el tránsito pesado desvía por Miguel David.El camionero estaba siendo asistido por el chofer de una arenera que, sin dudarlo, paró para tratar de ayudarlo. “Siempre hay que ayudar en la ruta”, remarcó Cristian, el que -según contó a- lleva 20 años sentados arriba del camión.El trabajador del volante apuntó al estado de las calles de la ciudad. “Están en mal estado, con pozos; las alcantarillas sin limpiar, las cunetas no están señalizadas y si un auto se tira a la banquina entra directo a la alcantarilla”, detalló.En la esquina donde quedó varado el camión, el socavón se había producido por una pérdida de agua.Mientras los trabajadores se disponían a vaciar el camión para disminuir el peso y desenterrarlo, en la zona se produjo un gran congestionamiento vehicular.Debido al ensanche de avenida Zanni -en el tramo que va desde Jorge Newbery hacia el sur- el tránsito pesado colapsa con los vehículos particulares que desvían por ese lugar; además de los padres que envían a sus hijos a las escuelas en la zona y los colectivos urbanos que conectan con el área metropolitana.