Cositorto usaba un “disfraz virtual” para escabullirse de la Policía

Leonardo Cositorto, de 51 años, no pudo parar de hablar con sus seguidores y con quienes mantenían la estructura de Generación Zoe, todavía en pie, a pesar de la causa que se inició en febrero en la que se lo acusa de estafas reiteradas y asociación ilícita.Y eso fue lo que terminó haciéndolo visible para los expertos de Interpol que lo buscaban desde que la fiscal de Villa María, Juliana Companys, pidió su detención y esa orden se disparó a las oficinas de Interpol de todo el mundo.La fiscal Companys dijo que para ubicarlo “se utilizaron varios elementos de tecnología en cuanto a las ubicaciones que nos surgían”. Y apuntó: “Eso se utilizó con un arduo trabajo que hizo Interpol Argentina junto a sus pares de República Dominicana que vieron horas y horas de video para determinar desde qué lugar se estaban produciendo”.Según la fiscal,“Sabemos que estaba desde hace un mes en República Dominicana”, expresó Companys y aclaró que Cancillería está tramitando el traslado. “Lo hace por colaboración o por deportación y están trabajando en eso. No tenemos idea del tiempo que eso puede demorar”.La fiscal aseguró que fue clave que Cositorto continuara conectándose con sus seguidores y socios y ponderó el trabajo de Interpol Argentina y sus pares dominicanos.“Él”, expresó.La fiscal Companys confirmó este lunes que sólo resta detener al ex juez federal Héctor Luis Yrimia para tener a los más altos exponentes de Generación Zoe tras las rejas. La funcionaria remarcó que es probable que en las próximas horas ordene otras detenciones en relación a la causa en la que permanecen presas 19 personas, con Cositorto en la nómina.Al dar detalles sobre el mecanismo utilizado para lograr dar con el paradero del líder de la firma, la fiscal aseguró que se calcula que Cositorto se mudaba de ubicación cada dos días.“No había contratado él el departamento, sino una tercera persona y estaba con un hombre de origen colombiano”, aseveró.“Hubo que hacer todo un trabajo de inteligencia para dar con cada uno de los domicilios en los que se alojó. No se resistió y se entregó rápidamente”.Por otro lado, remarcó que Cositorto ingresó a República Dominicana desde Colombia y que su ingreso no quedó registrado en Migraciones de ese país.El defensor de Cositorto, Miguel Ángel Pierri, sostuvo este lunes que su cliente definirá si acepta o no la extradición a la Argentina. “Si Cositorto no se resiste a la extradición, se lo extraditará a la Argentina, y, como paso de rigor, se lo envía a la dependencia local de Interpol, ubicada en la calle Cavia (Buenos Aires)”, dijo y advirtió: “En cambio, explicó que “si se resiste, se inicia un proceso de extradición, que resultará más largo”.Pierri confirmó la detención de Cositorto en Radio 10, donde es columnista. (Clarín)