Iban por la autopista, les arrojaron piedras y les robaron

Tres adolescentes fueron víctimas de un violento asalto cuando viajaban de Funes a Rosario por la autopista. El hecho sucedió en la noche del sábado y, según el padre de uno de los chicos, podría haber sido una tragedia ya que uno de los delincuentes gatilló el arma, pero la bala no salió.



“Cerca de las 22 salen para Rosario y en el puente Wilde dos asesinos habían puesto piedras en la ruta y en las banquinas unos fierros para que sea imposible no chocarlos. Rompieron la rueda delantera y se detienen para ver qué había pasado. Ahí aparecen dos delincuentes apuntándolos con un revólver y un cuchillo”, contó Gustavo, padre de una de las víctimas.



De acuerdo al testimonio que le contó su hijo, sin mediar resistencia los tres jóvenes entregaron todas sus pertenencias. “Les entregan el celular, la campera, la billetera, pero les apuntan y le gatilla igual”, sostuvo Gustavo. “Mi hijo no está muerto porque la bala no salió”, aseveró



Mientras continuaban amenazando y revisando el auto para seguir robando, en el lugar se detuvo otro auto en el que viajaba una pareja y que dio aviso a la policía, pero cuando se quisieron dar cuenta los delincuente también los abordaron y les robaron sus pertenencias.



Una vez que los ladrones se retiraron del lugar, los jóvenes fueron a la subcomisaría 22 para radicar la denuncia, algo que les demandó unas tres horas. “Es lo más deplorable, obsoleto y horrible que pueda existir. Es un antro, no una subcomisaría. Estuvimos hasta las 2 de la mañana para hacer una denuncia que todavía no subió a la fiscalía”, lamentó el hombre.



Además, Gustavo denunció la falta de presencia policial sobre la autopista y también de mantenimiento por parte de la concesionaria. “Hablamos de la autopista que une a las tres ciudades más importantes del país: Buenos Aires, Rosario y Córdoba, cómo no se va a poder iluminar eso. Hace falta luz para que se pueda ver, para que no te encuentres con una piedra y no te quede otra que chocar el auto y matarte”, concluyó. (Rosario3)