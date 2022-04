Dictaron 30 días de prisión preventiva al acusado de encubrir a abusador prófugo

La Justicia dictó 30 días de prisión preventiva para el padrastro de N. J. P., condenado por abuso que se encuentra prófugo.



El hombre es acusado de “encubrimiento” de su hijastro, quien debería estar cumpliendo prisión domiciliaria hasta tanto se confirme la sentencia del jurado popular.



El padrastro del abusador fue detenido este domingo, y este lunes se conoció que deberá cumplir 30 días de prisión preventiva en la jefatura de Policía de Gualeguaychú.



Raúl Jurado, abogado defensor, dijo este lunes a Radio Máxima que no sabe dónde está su defendido, que no habla con él y que le recomendaría que acepte la decisión judicial respecto de la prisión domiciliaria.



El padrastro fue detenido por pedido de la fiscal Martina Cedrés, al entender que el ahora apresado incurrió en encubrimiento al ayudar a que su hijastro no fuera encontrado por la Policía.



Cedrés ordenó además el secuestro de prendas cuyo talle se corresponderían con el condenado y no con su padrastro, lo que hizo pensar que el hombre facilitó que su hijastro se ocultara. El allanamiento y la detención se produjeron en la casa donde el condenado debía haber cumplido su domiciliaria.



El condenado por abuso, alias “Bebo”, debía esperar en prisión domiciliaria la confirmación de la pena impuesta en un juicio por jurados, de 8 años y cuatro meses, pero se ausentó del lugar donde tendría que haber permanecido.



La situación originó movilizaciones, protestas, escraches y quemas de cubiertas por parte de familiares y amigos de la niña víctima.