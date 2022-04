Maniataron a dueños de un supermercado y robaron $1.000.000 en Paraná

Un violento asalto se produjo el domingo, pasado el mediodía, en un supermercado de Avenida de las Américas, casi Ramírez, de la capital entrerriana.



Malvivientes que simularon ser clientes, ingresaron al lugar y esperaron a que se retirara el resto de la clientela. En ese momento llamaron por teléfono a dos cómplices que "entraron y cerraron el portón corredizo".



Los cuatro ladrones "redujeron a la pareja, un hombre y una mujer a los cuales llevaron a distintos depósitos y les colocaron precintos, sin producirles lesiones de gravedad", dijo el subjefe de la Policía Departamental, Miguel Retamar.



Confirmó que despojaron a los comerciantes de cerca de 1.000.000 de pesos y "sustrajeron las llaves del vehículo pero no se lo llevaron". También robaron el registro de las cámaras de seguridad y se dieron a la fuga. Estuvieron entre 10 y 15 minutos que cometer el atraco.





"Se está trabajando. Los delincuentes siempre cometen algún error, así que esperamos tener resultados", expresó el comisario, quien señaló que actuaron "a cara descubierta, pero los cuatro usaban barbijo".



"Ninguna asalto se produce de manera casual. Por cómo se desplazaron fue todo planeado. No estamos hablando de gente con poca experiencia", declaró a radio La Voz y no descartó que exista algún entregador, "por el horario y el monto de dinero que manejaban".Elonce