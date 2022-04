Padres sospechados de asesinar a bebita: una traumática relación como trasfondo

Policiales Falleció una beba y detuvieron a los padres sospechados de matarla a golpes

Los padres de una beba de dos meses fueron detenidos este sábado en Mendoza luego de que la autopsia al cuerpo de la niña, que ayer fue llevada muerta a un hospital por una supuesta broncoaspiración, revelara que en realidad tenía un golpe en la cabeza y signos de ahorcamiento, informaron fuentes judiciales.Los padres de la menor se encuentran detenidos desde el sábado porque la necropsia arrojó que presentaba signos de ahorcamiento y un fuerte traumatismo en la cabeza, lejos de la broncoaspiración aducida por la madrePor eso, el fiscal de Homicidios Carlos Torres produce la mayor cantidad de prueba posible antes de decidir una posible imputación contra los padres de la criatura, que iba a cumplir el lunes dos meses de vida.Justamente, hoy se vence el plazo para que el representante del Ministerio Público defina la situación procesal de ambos.Cuando se analizaron los perfiles de Solange Milagros Díaz Tello (21) y Leonel Agustín Peralta Moreno (22), se descubrió que hacía pocoEntre marzo y julio del año pasado, mientras cursaba el embarazo,. La primera causa no prosperó, pero la otra terminó en condena contra Peralta.El 21 de diciembre del año pasado él reconoció durante un juicio abreviado las agresiones contra su pareja y recibió una pena condicional, por lo que no debió pasar tiempo en prisión.Ese antecedente no es un dato menor para los pesquisas, ya que se sumó a las declaraciones de familiares de la madre de la bebé, que dieron cuenta de laLos testigos, apoyándose en las situaciones previas de amenazas y agresiones de las que, aseguraron, fue víctima Díaz.Por su parte, ningún familiar del sospechoso declaró en la causa y esperaban que allegados se presenten en sede judicial durante la jornada de este domingo para aportar su versión o punto de vista sobre los hechos que se investigan.De la investigación surgió que Díaz denunció a Peralta por abuso sexual el 21 de julio del año pasado, en la Oficina Fiscal Nº 15 de la Comisaría 47ª de Carrodilla, días después de confirmar que estaba embarazada.Justamente, esa presentación judicial sostenía que el bebé que estaba esperando la joven era producto de esa vejación. Pero la investigación jamás avanzó en la Justicia y Peralta ni siquiera fue imputado en ese expediente.En ese contexto nació la pequeña, el pasado 4 de febrero, quien desde un principio tuvo una vida difícil, ya que pasó varios días en una incubadora de neonatología al nacer con algunos problemas de salud.Una vez que recibió el alta, la chica estuvo viviendo junto a su madre, pero hace una semana decidió mudarse con su hijita a la casa de Peralta, en busca de la reconciliación.Cinco días más tarde, la mañana del viernes, Díaz se presentó en la guardia del Hospital Gailhac con la bebé en brazos y le aseguró a los médicos de la guardia que se había ahogado mientras le daba la mamadera. Los médicos detectaron irregularidades en el relato de la madre.La chica explicó que la pequeña estaba enferma y tenía abundantes flemas, y que notó que se ahogó porque le salió leche por la boca y la nariz, detallaron fuentes allegadas al caso.Pero cuando los profesionales asistieron a la bebé, ya era tarde: Emma había fallecido.Debido a que la versión de la madre no convenció a los galenos, le dieron aviso a la Justicia y el fiscal de turno ordenó someter el cadáver de la bebé a una autopsia, para establecer la causa de la muerte.El examen practicado por el Cuerpo Médico Forense (CMF) confirmó una situación de maltrato.Ante eso, los padres fueron detenidos en un domicilio de calle Aristóbulo del Valle al 1700, donde estaban conviviendo. Vecinos y familiares de Peralta fueron entrevistados por los policías, pero se desentendieron del hecho.