Drogó a su hijo, intentó matar a su pareja y se lanzó a la vías de un tren

Un joven de 26 años quedó gravemente herido tras lanzarse a las vías del tren luego de dopar a sus hijos e intentar matar a golpes a su ex pareja en la localidad bonaerense de Castelar.



Según fuentes policiales, el hecho ocurrió este sábado en horas de la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle Prudan al 1800 de la mencionada localidad del oeste del conurbano, adonde arribaron los efectivos tras ser alertados por un llamado el 911.



Allí, los policías entrevistaron a la madre de la víctima quien dijo que, momentos antes, fue a visitar a su hija y la encontró tendida en la cama con varios golpes en el rostro y con la cara ensangrentada. Según contó la testigo, la víctima pudo expresar, aunque con mucha dificultad, que había sido atacada por su ex.



En el lugar del hecho, una ambulancia de SAME se presentó y trasladó a la mujer, que presentaba múltiples traumatismos en el cráneo y a uno de los hijos al Hospital Posadas donde quedaron internados.



Las fuentes indicaron que los policías lograron establecer que el agresor intentó arrojarse a las vías del tren en la estación Castelar y fue golpeado por la máquina, tras lo cual quedó inconsciente, detallaron las fuentes.



Según indicaron los voceros, el agresor fue trasladado al Hospital de Morón donde permanece en terapia intensiva; mientras que en la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial de Morón.