Quemaron cubiertas para protestar por fuga de condenado por abuso sexual

La movilización se realizó en la zona de Boulevard Jurado y Bolívar de Gualeguaychú, este viernes por la tarde.Pintaron las paredes de un garaje y luego se quemaron cubiertas en la calle.



Una de las mujeres movilizadas dijo a Radio Máxima: “Cortamos la calle por el mismo motivo, desde que el ‘tipo’ no se presentó, el 21 de marzo. Lo llevaron en la camuflada y ni siquiera tocó el picaporte de la casa. Ni siquiera entró a la casa. El juez Dumón y los fiscales nos tienen con cuentos. Ahora lo custodian. Y en la casa de la víctima hay un solo policía… se nos c… de la risa en la cara…”.



La mujer manifestó que la niña abusada “es una hija de mi corazón”, y agregó que “siento bronca, impotencia, dolor, muchas ganas de llorar”.



Agregó que “en septiembre de 2019 salió la Cámara Gesell con las atrocidades que le había hecho este violador, NJP, alias Bebo”.

Comentó además que “la actual pareja fue al domicilio de la madre de él a provocarnos, nos tiraba besitos, el padre golpeó a mi hijo que es menor…”.



Dijo también que “nosotros trabajamos, somos laburantes, gente como la gente, pero nos unimos porque nadie está libre de este violador que está suelto y que arruinó la vida de una criatura“.



Días pasados, cuando la familia y amistades de la menor abusada supo que N J P se había fugado del domicilio donde debía cumplir prisión domiciliaria, se produjo la reacción inmediata que terminó en un escándalo en tribunales.



El juez técnico del juicio por jurados que resolvió la prisión domiciliaria del acusado hasta que la sentencia quede firme, Arturo Dumón, salió a explicar a la familia que había un pedido de captura para localizar a quien horas antes había sido condenado a la pena de 8 años y 4 meses de prisión.



La gente le reclamó al magistrado, “por qué no se puso una custodia en el domicilio sabiendo que era factible que se escapara teniendo en cuenta la condena” a lo que Dumón argumentó que “nadie le solicitó una custodia, por lo que no había seguridad en el domicilio donde debía cumplir la prisión domiciliaria la persona fugada”.

