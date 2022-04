Un jubilado se defendió con un palo de escoba al ser atacado por delincuentes

El hecho ocurrió sobre la calle Alberti, a pocos metros de la avenida Alsina, en la mencionada localidad bonaerense, cuando el hombre de 71 años bajó de su auto con una bolsa de naranjas y un palo de escoba.



Al cruzar la calle para ingresar a su vivienda fue interceptado de atrás por un sujeto que intentó asaltarlo, pero al ver que el delincuente no estaba armado, el jubilado lo enfrentó con el palo, tras lo cual el ladrón se alejó y corrió hacia donde lo esperaba otro sujeto arriba de una moto.



Según relató el hombre a diferentes medios, venía de hacer trámites y algunas compras cuando vio "a una persona en la esquina", pero dijo que no desconfió de la misma.



"Cuando volvía sentí que me agarró del hombro y al ver que no tenía un arma traté de enfrentarlo", manifestó el jubilado, quien añadió que primero enfrentó al delincuente empujándolo "y después con el palo".



Además señaló en diálogo con Telenueve: "Traté de separarlo de mí y ahí se quedó, pero quería seguir. Justo apareció mi hijo que estaba adentro y se atemorizaron".