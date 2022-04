Por abuso a una niña, llegó a juicio la causa tramitada hace seis años en Paraná

A seis años de una primera denuncia, se inició esta semana el juicio contra un sujeto acusado de abusar de su propia hija. La madre de la víctima, junto a un grupo de allegados, se manifestaron este viernes frente a los Tribunales de Paraná para exigir justicia.



“En 2016 me enteré que mi hija era abusada por su progenitor, que es mi ex pareja. Ella le contó primero a un niño que tenía nueve años que su papá le daba besos con lengua y le decía cosas feas al oído; y después de hacer la denuncia, a los días, ella me contó su versión de los hechos, la cantidad de veces que la abusaba”, contó la madre de la víctima a Elonce.



Y continuó: “En 2017 tuvo una cámara Gesell y otra en 2019; durante la primera no pudo contar todo con detalle porque tenía mucho miedo por las amenazas que recibía, pero después, con un año de terapia, pudo contar todo lo que le sucedía y que el imputado era el que le hacía todas estas cosas”.



“Hubo varias suspensiones del caso en estos seis años. Pero el miércoles comenzó el juicio, declararon todos los testigos, ayer lo hizo el imputado, luego mostraron la cámara Gesell y hoy se hicieron los alegatos”, detalló la mujer al informar que “la fiscal y la defensora de Menores pidieron 15 años de cárcel y la prisión preventiva para el imputado hasta la Casación; mientras que la defensa solicitó la absolución”.



El viernes 11 será el veredicto del Tribunal. (Elonce)