Audio: Desde la cárcel, se hizo pasar por comisario y extorsionó a un hombre

Policiales Lo que acordaron los presos que lideraban sus bandas delictivas desde el penal

Parte de la charla

Video: Desde la cárcel, se hizo pasar por comisario y extorsionó a un hombre con fotos íntimas

Jonathan Roda y Brian Fassano son cuñados, pero cada uno dirigía su banda delictiva desde los pabellones 1 y 8 de la cárcel de Paraná, donde cumplen condenas por homicidios.El programaaccedió a audios en donde Fassano se hace pasar por comisario y extorsiona a un hombre que previamente había intercambiado fotos íntimas con una mujer por celular. Son varios los casos vinculados a esta modalidad.El Jefe de la División Robos y Hurtos, Comisario Carlos Schmunk, comentó que son casos de “sextorsión” y explicó que “las víctimas no sabían en ningún momento que estaban hablando con `mujeres menores de edad´. Ellas mandaban fotos, que no eran reales, pero de personas adultas”.Los delincuentes “se hacían pasar por comisarios, empezaban a hacer una maniobra para este delito. Estos hechos están pasando muy seguido. No solo las víctimas eran de Paraná, sino de pueblos cercanos. Ellos pagaban por su silencio, tenían miedo. Los delincuentes les hacen un trabajo psicológico muy importante. No eran llamados muy comunes, era una preparación muy buena por parte del delincuente. Después se terminaba concretando una entrega de dinero, de vehículos, teléfonos”, comentó.: Le habla el Sub Comisario Miño Salvador, de la Comisaría Segunda de Paraná.: Sí: Tengo acá a los familiares de una niña con el teléfono celular de la menor con fotos íntimas, fotos de usted, mensajes pervertidos y palabras pervertidas. Es una menor de 13 años. No lo llamaba para mandarlo a detener y demás, porque si ese fuera el caso no estaría hablando con usted. Ahora yo le voy a tomar la denuncia correspondiente, como es mi trabajo, a la familia de la menor. Le voy a bajar toda la información que tenga el teléfono de la menor, que tenga de usted, mensajes, fotos.: No hay drama, a mí me mandó mensajes y yo sabía que era menor.: No lo llamo para hacerle un favor a usted ni nada por el estilo. Está en usted qué es lo que quiere hacer. La causa es por Red de Pedofilia donde interviene la División Delitos contra la Niñez y la Adolescencia, en tecnología y análisis criminal de la Policía Federal. Es una causa muy jodida. La pena arranca de 5 a 15 años de prisión. La ley la ampara por su corta edad, porque estamos hablando de una menor de 13 años.: Sí: Aparte de cumplir con mi trabajo, quería ofrecerle a usted hacer un arreglo, depende de lo que usted me diga, de lo que usted me ofrezca…La charla completa: