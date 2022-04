Pide tratamiento psicológico para su hijo: asegura que fue abusado por el padre

La mujer mencionó: “El fiscal Leandro Datto me comunicó que pidió al Ministerio Pupilar, Cámara Gesell para mi hijo, pero hasta ahora no tenemos respuestas”. El chiquito “estaba bajo tratamiento psicológico, se debió suspender por la licencia de la psicóloga y desde entonces no consigo que se le restituya el tratamiento”.



Agregó que a la imputación del progenitor del niño “se llegó tras las dos entrevistas que le hicieron a mi hijo, psicólogas forenses y psicólogos de parte (del padre)”.



La mujer dijo que se enteró de los aberrantes hechos “cuando mi nene tenía dos añitos, a pocos meses de cumplir tres años”.



A la vez indicó que ella sufre “hostigamientos y amenazas de parte de él y de la familia”. El acusado “ahora vive en Paraná”, manifestó su ex pareja.

“Una vez me siguieron cuando yo iba con el nene”, detalló. Y respecto de los “hechos violentos que nos ha hecho sufrir”, agregó que van desde “que me quisieron chocar con un auto frente a la comisaría de Colonia Avellaneda, hasta difamación, amenazas por redes sociales y varios incumplimientos de perimetral”.



“Jueces, fiscales, abogados, saben mucho de leyes, pero no saben lo que es pasar en carne propia el daño físico y psicológico que ocasiona todo esto. Mi hijo está muy complicado psicológicamente”, opinó.



De la misma manera dijo que ya ha concurrido a “muchos organismos estatales: Copnaf, área de la niñez, diferentes centros de Salud, y no me dan respuestas”. Elonce.