Generación Zoe: declaró socio de Cositorto y negó los hechos que se le atribuyen

Maximiliano Batista (43), el número 2 de Generación Zoe que quedó detenido el pasado 21 de marzo en el aeropuerto de Ezeiza, declaró este jueves ante la fiscal de Villa María, Juliana Companys, en la causa en la que se investigan presuntas estafas cometidas por la organización a través del sistema piramidal.Batista está detenido en el área UP1 del Establecimiento Penitenciario de Bouwer, la cárcel de máxima seguridad de Córdoba.Allí declaró ante la fiscal y negó los hechos que se le atribuyen. Se lo señala como la segunda persona en importancia detrás de Leonardo Cositorto (51) en Generación Zoe y en las empresas asociadas dedicadas a la construcción, capacitación y otras actividades.“Su postura fue de la de negar los hechos que se le atribuyen, tanto de la asociación ilícita como de los 34 hechos de estafa que le fueron descriptos”, remarcó su abogado defensor, Guillermo Dragotto.El letrado afirmó que la declaración fue corta porque tiene intenciones de extenderla cuando se le permita conocer en detalle de qué se lo acusa. “Oportunamente cuando conozcamos bien la prueba en la que se basan los hechos la ampliará”, le dijo a Clarín el abogado.Batista quiso dejar en claro que no lo detuvieron en Ezeiza si no que fue una presentación espontánea."Hizo una referencia planteando que esta defensa había presentado un escrito y unos tickets de pasajes aclarando que era intención de él llegar ese día y que no fue una detención sino una presentación espontánea para ponerse a disposición de la Justicia", aclaró Dragotto.La fiscal Companys, en tanto, explicó que la indagatoria se realizó a través de una videollamada por Zoom y que Batista se abstuvo de declarar y negó los hechos que se le imputan: asociación ilícita y estafas reiteradas.Por su parte, Cositorto, ratificó esta semana que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura de la Justicia, acusado por presunta estafa a inversores locales.Presuntamente, Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensuales en dólares, a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial.La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como "esquema Ponzi o piramidal"."Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar", dijo Cositorto, quien se encontraría en Colombia."En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas... nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto", sostuvo.También apuntó contra los medios de comunicación, a los que acusó de "inventar historias" sobre él.La causa suma hasta el momento más de una docena de detenidos, entre ellos cinco policías: cuatro de la provincia y uno federal.Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María y Buenos Aires.