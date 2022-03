Depravado manoseó a mujer y le robó: “Intentó arrastrarme hasta un descampado”

Una joven denunció que fue atacada por un hombre cuando salía de trabajar. El hecho ocurrió en Concepción del Uruguay en la zona del Ex circuito Mena.“El hombre salió de la nada, me sorprendió por la espalda y en todo momento me decía quédate quietita”, contó la mujer al dar cuenta que el depravado intentó llevarla hasta un descampado, pero ella se resistió en todo momento.“Clavé los pies sobre la tierra y como no pudo moverme el sujeto comenzó a manosearme en el lugar donde estaba, empecé a defenderme y le pegué en los genitales, comenzamos a forcejear y cuando logré sacarle la gorra el sujeto se fue”.Según detalló la mujer, “el hombre no tenía más de 30 años, era de tez oscura, pelo negro, flaco y estatura media”. Además, resaltó que “en medio del forcejo el sujeto me robó una bolsa donde tenía un equipo de mate y una campera” .La víctima muy apenada contó que donde ocurrió el hecho, es una zona muy transitada de la ciudad y “es el camino obligado para ir de mi casa al centro o a mi trabajo, es muy feo todo lo ocurrido, afortunadamente no pasó a mayores, es una pena porque más chicas pueden ser víctimas de esta situación”, cerró.