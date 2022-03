Derriban de moto a un nene y una mujer para asaltarlos: tienen graves heridas

Una joven y su sobrino de tan solo cuatro años resultaron gravemente heridos en Corrientes, luego de ser atacados por dos ladrones en moto. Para robarles un celular, los malvivientes derribaron a las víctimas del rodado en la que se desplazaban cuando el mismo estaba en movimiento.Ella terminó con su brazo derecho fracturado y el nene se encuentra internado con una lesión en la zona de la nuca. "Lo que hicieron fue criminal, vieron que había una criatura en la moto y no les importó. Pudieron matarnos a los dos", indicó la tía del niño y víctima del ataque.El hecho tuvo lugar el lunes 28 de marzo, cerca de las 21:00 de la noche, cuando Dalila Alarcón y su sobrino de tan sólo 4 años regresaban a su casa luego de pasar la tarde en lo de la abuela del niño. La joven ayuda a su hermana en el cuidado del menor y volvían a su casa ubicada en el barrio San Roque Oeste de la capital correntina."Salimos del departamento de mi mamá por avenida Maipú y Lyon. Íbamos en la moto. Yo sentí que nos estaba siguiendo un chico que ya estaba en el complejo de edificios. Seguimos viaje sin problemas, pero al llegar a la réplica del Gauchito, por avenida Alta Gracia, sentí cómo me manotearon en la cintura donde llevaba el celular y después nos empujaron y caímos. A partir de allí no recuerdo nada. Sólo alcancé a ver que eran dos en una moto negra, tipo Honda Titán, luego quedé inconsciente por un buen rato. Me desperté cuando llegaron los médicos", contó Dalila a"Mi sobrino lloraba porque estaba muy golpeado. Lo que hicieron esos tipos fue un acto criminal. Ellos vieron que yo venía con una criatura en la moto y no les importó nada. Pudieron habernos matado. Provocaron mucho daño y todo por robarme un celular", continuó.Al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Décimo Quinta (15ª) y dos ambulancias que trasladaron a la joven al Hospital Escuela y al niño al Hospital Pediátrico "Juan Pablo II".Ella sufrió fractura en el brazo derecho que debe ser operada. El nene tiene una lesión cervical, próxima a la nuca y continúa internado."Me arruinaron. Destrozaron mi moto, me quebraron el brazo y tengo que pagar por clavos y alambres para una operación que es costosísima. A mi hermana también la arruinaron porque ahora está con su bebé internado en el hospital, no puede ir a trabajar. Es increíble que estemos viviendo esta pesadilla", concluyó la víctima.