“Mientras buscaban amantes, se escapó el asesino”, dijo amiga de Nora Dalmasso

María Carmen Pelleritti, amiga de Nora Dalmasso, la mujer asesinada en noviembre de 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, cuestionó hoy la investigación del caso que se llevó adelante, al sostener que la pesquisa fue “morbosa” y solo se ocupó de “buscar amantes y no al asesino” de la víctima.



Al declarar en la octava audiencia del juicio por jurados que se lleva adelante en Río Cuarto y que tiene como imputado al viudo Marcelo Macarrón, la testigo expresó: "Se realizó una investigación morbosa sobre la muerte de una persona que asesinaron varias veces. Fue un femicidio contra una mujer, la revolcaron y la pisotearon mil veces”.



En ese sentido, añadió que en la instrucción de la causa “salieron en la búsqueda de amantes (de Nora) y no de un asesino. Mientras buscaban amantes se escapó el asesino”, aseveró.



La octava audiencia comenzó a las 9.30 y para esta jornada se esperan otros tres testimonios que girarán en torno a la personalidad de Macarrón y la relación matrimonial que mantenía con la víctima.



Otra de las testigos convocadas para esta jornada es Carina del Valle Flores, por entonces empleada doméstica de la familia.



También Verónica Valentín, mucama del empresario Michel Rohrer, quien supuestamente ayudó en la limpieza de la habitación donde asesinaron a Dalmasso.



Finalmente, declarará la pedicura de la víctima, Marta Lamborizzio.



El debate oral por el crimen está a cargo de un tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto y de un jurado popular.



Macarrón es el único imputado en este proceso y responde por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla prisión perpetua.



Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Marcelo Macarrón “en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales”.



Añade que la intención fue de "obtener una ventaja, probablemente política y/o económica del estrepito de la eventual muerte, planificó dar muerte a su esposa Nora Dalmasso".