Caso estremecedor: perpetua para militar que mató y descuartizó a su esposa

Fernando González Friveo fue condenado a prisión perpetua. Se trata del sargento del Ejército que descuartizó a su pareja, la cabo primero Jésica Lucía Hoffmann, el 20 de noviembre de 2018, en la casa en la que convivían en la localidad bonaerense de Villa Trujui, partido de Moreno.



En la investigación, que demandó tres años y cuatro meses, la Justicia concluyó que el accionar de González Friveo tuvo "rasgos sádicos", por lo que se le aplicó la pena máxima.



El asesino de Hoffmann fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Mercedes, integrado por los jueces Jorge Pablo Vieiro, Eduardo Losada y Daniel Machain, por el delito de "homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por ejecutarse por un hombre contra una mujer mediando violencia de género".



El caso tuvo detrás una historia estremecedora, que incluyó un macabro plan ideado por el femicida.





González Friveo tenía 35 años cuando atacó a su pareja -un año menor- y pertenecía a la Escuela de Aviación de Ejército, con asiento en Campo de Mayo.



En ese mismo lugar, a las 20.30 del jueves 22 de noviembre de 2018, le pusieron las esposas por el crimen que había cometido 48 horas antes. Fue apresado mientras participaba del ensayo de un desfile por un premio para él y su equipo.



El padre de la víctima pudo entrar por la ventana de la casa de su hija -vive en la casa lindera- y no se animó a mirar lo que encontró.



Jésica Hoffmann era madre de un hijo de González Friveo y de una adolescente fruto de una pareja anterior. No había ido a trabajar desde el lunes 19 de noviembre (de 2018), por lo que un compañero de trabajo fue hasta la casa de sus padres para hablar de la situación.



"Palpé el bolso y me di cuenta de que eso no era ropa", dijo el padre de Jésica, Ramón Ronaldo Hoffmann (59). Mientras, su yerno estaba en la base "en un desfile, recibiendo un premio por la última campaña que tuvieron".



Por miedo a abrir el bolso, del que imaginó su contenido, el hombre decidió llamar a la comisaría Segunda de Moreno. "Acá no hay ropa", pensó.



Al lugar arribaron efectivos del Comando de Patrullas, quienes constataron que en el interior del bolso "que despedía olor nauseabundo" estaba, descuartizado, el cuerpo de Jésica.



En la causa intervino el fiscal Leandro Ventricelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, quien dispuso que se resguardara la escena del crimen para que se realizaran los peritajes correspondientes.



Dentro de la vivienda había un cuchillo de cocina con manchas y una cuchilla con una hoja de 38 centímetros de largo que, según los exámenes de laboratorio, tenía rastros de sangre.



A raíz de las pruebas recolectadas, el fiscal Ventricelli determinó que el crimen habría ocurrido en el marco de un femicidio, por lo que ordenó la búsqueda y posterior detención del marido de la víctima.



"La Fuerza no registra antecedentes de denuncia de violencia de género ni intrafamiliar entre ambos cónyuges", explicaba el Ejército en un comunicado.



Lo que creía la familia de la mujer, era que el sargento la asesinó porque ella lo iba a dejar. "Tenía escenas de celos adelante mío, pero como una pareja normal. Pero hace unos meses él tuvo un intento de suicidio, se quiso ahorcar adelante de su hijo, para que ella no lo dejara", aseguró Jennifer, una prima de víctima, frente a la fachada del edificio donde se encontró el cuerpo, en Pedro Benoit al 2800, localidad de Trujui.



El reporte de la autopsia determinó que la víctima fue asesinada a golpes, luego descuartizada y decapitada. Sus restos fueron divididos en bolsas y escondidos en un bolso.

