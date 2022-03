Piden justicia por el hombre que falleció tras el choque entre dos motos

El hecho

El pasado viernes se produjo un choque entre dos motos en la esquina de calles División de Los Andes y Jorge Newbery, de Paraná. Producto del impacto, uno de los conductores debió ser internado en el hospital San Martín y lamentablemente a los dos días, se produjo su deceso.La víctima fue identificada como Roberto Carlos Vázquez, de 42 años, quien iba al mando de su moto Honda Wave cuando se produjo el choque con una Motomel Skua de 250 cc, cuyo conductor, un joven de 22 años, resultó con traumatismo en ambas piernas y codo derecho.Tras el fatal desenlace, familiares de Vázquez piden justicia y quieren saber qué fue lo pasó la noche en que se produjo el accidente.“Hay muchas irregularidades, fue todo muy injusto, todavía seguimos sin saber lo que pasó porque todo está en etapa de investigación, queremos que se haga justicia y todo se esclarezca porque no puede quedar así”, expresó en diálogo conCarla Vázquez, hermana de Roberto Carlos.Según contó “nos informaron tarde del accidente. Ocurrió alrededor de las 21.30 y el funcionario policial fue a nuestro domicilio a las 0.30”.Ante la falta de información de parte de la policía, la joven comenzó a buscar datos y consiguió registros de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el accidente. “Quiero saber con lujos de detalles qué fue lo que pasó y que todo salga a la luz; que la persona que hizo mal pague, no sé quién es y tampoco se acercó”.“No hay nada concreto, nada claro. Él ingreso inconsciente desde el primer instante del accidente, hasta que se produjo su fallecimiento el día domingo”, agregó Carla y dio cuenta que su hermano “jamás anduvo a alta velocidad, tenía todo en regla. No podemos entender nada de lo que está pasando”.Las filmaciones que consiguió la familia de Vázquez, que se constituyó como querellante “están en manos de la fiscalía”.Finalmente, Carla anunció que harán una marcha, “seguramente el día viernes para que se haga justicia por mi hermano, era un hombre lleno de vida, trabajador y me voy a quedar en este mundo hasta que se haga justicia por él. Esa persona me dejó muerta en vida, quiero que se entregue y deje algún detalle de lo que pasó”.Según información brindada por la policía, pasadas las 21.30, efectivos de la Comisaría 13, toman conocimiento del accidente y se hacen presentes en el lugar.Allí se pudo establecer que la Motomel Skua, circulaba por calle División Los Andes sentido sur-norte, en tanto que la otra lo hacía por Jorge Newbery de oeste a este. Ambos iban sin acompañantes.Uno de los conductores aportó sus datos filiatorios en el lugar, en tanto que los datos del otro conductor fueron establecidos a posterior cuando se finalizaban las tareas del personal de la División de Accidentología Vial de la Dirección de Criminalística.Ambos fueron trasladados por la ambulancia hacía el Hospital San Martín. Vázquez presentó fractura de fémur derecho, traumatismo de cráneo y traumatismo de mano derecha; mientras que el joven de 22 años sufrió traumatismo en ambas piernas y codo derecho.