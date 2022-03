Retuvieron dos vehículos adulterados que circulaban por rutas entrerrianas

Dos vehículos fueron retenidos en un control policial. Personal del puesto Caminero Paso Cerrito, Dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, realizó dos procedimientos en este fin de semana. Según se informó se retuvo un camión marca Mercedes Benz modelo LA 1420/42 conducido por un hombre, proveniente de la localidad de Haedo de provincia de Buenos Aires, que se disponía ingresar a Entre Ríos.En un primer momento, se le solicitó la documentación del rodado y al corroborar número de chasis y motor se encontró en la unidad numeraciones no originales de fábrica, es por ello que se da intervención al verificador en turno de la Cría. N°1 de Chajarí, quien verificó el camión y constó dos numeraciones de chasis una de ellas original de fábrica, la cual mediante página oficial DNRPA no arroja resultados, dando intervención a Fiscalía de Chajarí.Otro de los vehículos retenidos en el control vehicular fue una camioneta Ford modelo Ecosport color gris. En este caso, el rodado era conducido por un hombre domicilio localidad de Monte Grande partido Esteban Echeverría provincia de Buenos Aires, que al momento del control exhibió cedula automotor perteneciente a otro hombre. El personal policial observó que la cedula presentaba características atípicas y falta de medidas de seguridad (microletras, documentación apócrifa. Al consultar en el sistema DNRPA arrojó como resultado sin novedades, es por ello que se pone en conocimiento al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y se dispuso el formal secuestro del vehículo como así también la correcta identificación del conductor, de no pesar ningún tipo de impedimentos quedé en libertad supeditado a la causa.