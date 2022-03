Víctimas de robo están presos porque delincuentes los denunciaron por maltratos

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Un hombre y sus dos hijos, oriundos de la ciudad santafecina de San Lorenzo, están en prisión desde hace un mes, tras agredir y atrapar a los ladrones que ingresaron a su casa con fines de robo, quienes los denunciaron por maltrato.



El hecho ocurrió en la madrugada del 23 de febrero pasado, cuando dos delincuentes irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio José Hernández, de la mencionada ciudad de Santa Fe, y los tres ocupantes de la casa lograron reducirlos, los agredieron y dieron parte a la Policía para entregarlos.



Según informó el diario La Capital de Rosario, desde el día siguiente del asalto, el padre y sus dos hijos están presos debido a que fueron acusados por los delincuentes de privación ilegítima de la libertad, mientras que los ladrones están en libertad.



El pasado viernes, un juez decidió extenderles la prisión preventiva efectiva por 15 días a los tres integrantes de la familia en una audiencia que se llevó adelante en los Tribunales de San Lorenzo.



En tanto, el fiscal Leandro Lucente solicitó una prórroga por 30 días de la prisión preventiva para los tres imputados, hasta tanto pueda formular la acusación, según confiaron voceros judiciales.



Asimismo se indicó que Lucente insistió en que el delito atribuido al padre y los dos hijos en la causa es privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, que prevé una pena de hasta 6 años de prisión.



Por su parte, Leandro Demichelli, a cargo de la defensa de los tres acusados, planteó su oposición al pedido del fiscal Lucente y argumentó que la causa se configura en un hecho de legítima defensa, señalaron los medios locales.



En la audiencia pudieron declarar los tres hombres ante el juez Eugenio Romanini, que luego de escucharlos resolvió extenderles la prisión preventiva por 15 días, hasta el 8 de abril próximo, cuando se realizará la próxima audiencia imputativa.



Los tres están detenidos en la Alcaidía Mayor de San Lorenzo y ninguno cuenta con antecedentes, mientras que los delincuentes tiene antecedentes por robo y por tentativa de homicidio.



"Están acusados de privación ilegítima de la libertad y el juez afirma que no pueden hacer justicia por mano propia", contó Alejandra, la ex mujer del mayor delos detenidos y madre de los hijos del hombre, quien añadió: "A ellos los tratan como si fueran unos delincuentes más".



Los delincuentes, por su lado, afrontaron cargos por hurto en grado de tentativa y recuperaron la libertad, pero ambos cuentan con antecedentes penales.



Uno de ellos, cuando tenía 17 años -según da cuenta el portal Criterio.info de San Lorenzo- estuvo implicado con su hermano en un asesinato ocurrido el primero de enero de 2021 en Granadero Baigorria.



En medio de una discusión, le apuntó con un arma de fuego a la víctima, gatilló pero no salió el disparo, aseguraron los investigadores, tras lo cual su hermano mayor intercedió en el conflicto, sacó una escopeta con caño recortado de su cintura y le disparó en el pecho a la víctima.