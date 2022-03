Balearon su casa y dejaron una amenaza: "Esto no es nada, a la noche agárrense"

Alrededor de las 19 de este domingo, efectivos de la Subcomisaría 10ª recibieron una denuncia porque habían disparado contra un vehículo y una casa en barrio San Lorenzo, más precisamente en Uruguay al 4300. Allí un joven de 18 años manifestó que dos hombres, conocidos y en una moto, se pararon frente a su casa, le gritaron una amenaza y comenzaron a disparar. Él se ocultó en el patio de la misma hasta que se fueron.María, madre del joven afirmó que estaba muy asustada por lo que pasó y que no sabe más qué hacer. Relató cómo sucedió el episodio y destacó: "Entre las 17.30 y 18 unos chicos en moto se acercaron a la casa y comenzaron a disparar, entre cinco o siete veces, además los balazos ingresaron por el frente y rompieron un televisor y muebles de la casa. Después de tirar los jóvenes se dieron a la fuga, pero al llegar a la esquina giraron y amenazaron con que esto no era nada, que a la noche volvían", dijo a"Tengo mucho miedo por las amenazas, ya que no es la primera vez que pasa. Son conocidos de mi hijo, que era quien estaba en casa en el momento del episodio. A mi hijo de 18 años ya lo han herido", contó y al mismo momento que afirmó: "Me decían que no denuncie porque me lo iban a matar, pero tengo tanto miedo y no sé dónde más ir. Ya dejamos nuestra casa y vinimos a esta donde alquilamos pero pasa siempre lo mismo. La denuncia ya la realizamos porque además de estar cansado por lo que sucede, tenemos miedo. Yo tengo otra hija de ocho años que tuve que dejarla con su papá para que no le pase nada".