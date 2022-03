Hackearon su cuenta de Mercado Pago, sacaron créditos y robaron $100.000

Un hombre denunció que le hackearon su cuenta de Mercado Pago y le robaron el dinero que tenía guardado en el sistema.



Mauro comentó a Elonce que “los movimientos de la cuenta hacen que sea 100% evidente que yo jamás hice esas transacciones. Me fueron sacando dinero de a poco”.



Aseguró que el viernes entró a la cuenta y no había nada irregular. “El sábado no entré, pero sí el domingo a la tarde. Quise pasarme un poquito de plata a mi cuenta corriente. Ahí me di cuenta que la cuenta estaba reventada. Me quitaron todo lo que tenía ahorrado y sacaron algunos créditos”, relató el joven.



Los estafadores le robaron más de 100 mil pesos que estaban en la cuenta.



“Logré comunicarme con Mercado Pago, me dieron unos pasos a seguir, lo hice. Se bloqueó la cuenta preventivamente. Este lunes, en el transcurso de la mañana, me llegó el correo de activación de la cuenta. Me dijeron que ya estaba todo bien y seguro. Los créditos sí fueron anulados, como corresponde, pero no logré recuperar el dinero”, aseguró.



Se comunicó nuevamente con la empresa para reclamar sus ahorros. “Les exigí que me devolvieran mi dinero en 48 horas, porque realicé denuncia en la Comisaría. Iré a Defensa del Consumidor y a todos lados, haré lo que tenga a mi alcance. Me enteré de varias personas a las que les pasó algo similar”, dijo.



Comentó que en ningún momento en que se realizaban las transacciones y la solicitud de créditos se le enviaron notificaciones al celular. “Me llamó la atención que no me avise el sistema. Mi última compra había sido el 9 de febrero”, finalizó. Elonce.com