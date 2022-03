Graves incidentes en partido de fútbol: “Se aplicará el derecho de admisión”

Marcos Antoniow, jefe de Operaciones de la policía

Raúl Menescardi, jefe de la departamental Paraná

Este domingo en cancha de Universitario, Ciclón del Sur y San Miguel se enfrentaban por la tercera jornada de la Copa de Plata. Empataban 0 a 0 cuando se produjeron graves incidentes En la primera etapa hubo tres expulsiones en barrio Corrales: Cristian Cuadra y Enzo Albornoz en el Azulgrana y Matías Ceballos en el Santo. Posteriormente, un altercado entre jugadores de ambos clubes desencadenó una batalla campal, con ambas parcialidades y el accionar de la policía.A través de un comunicado dado a conocer este lunes Por otro lado, desde la policía se indicó aque “se aplicará la mayor sanción que corresponda, independientemente de lo que resuelva la Liga como entidad deportiva y el club en que se desempeña el jugador”.manifestó que ya cuentan “con el informe oficial, algunas fotos y estamos a la espera del descargo que pueda hacer los clubes Ciclón del Sur y San Miguel”.“El jefe de la departamental Paraná tuvo hoy una reunión de la liga en la que participaron las partes.”, indicó agregando que el sábado en un encuentro en la Federación Entrerriana, “pusimos el ejemplo de estos dos clubes, del cásico que se ha vivido y el compromiso de los dirigentes”.Este domingo, el partido “se desenvolvía normalmente, dentro de los parámetros fijados. La seguridad era la adecuada. La conducta de un jugador llevó a que el resto reaccionara de la forma en que lo hicieron. Se labrará el expediente administrativo y se va a aplicar el derecho de admisión y permanencia en estadios de fútbol. Se lo hará de manera severa porque consideramos que un jugador debería ser ejemplo. Éste, con su conducta motivó a los simpatizantes, por lo tanto la responsabilidad es mucho mayor”.“Desde el área deportiva de esta dirección que es desde donde se dispone las sanciones y se mandan a Buenos Aires, se aplicará la mayor sanción que corresponda, independientemente de lo que aplique la Liga como entidad deportiva y el club en que se desempeña el jugador”, puso relevancia.Manifestó además que están a la espera “en caso de que surgiera alguna denuncia penal por parte de jugadores de ambas partes que hubieran podido resultar con lesiones, que no las tenemos hasta ahora, en donde habría una cuarta intervención que sería la parte judicial”., relató aque antes del lamentable hecho “ya se había jugado un partido entre el local e Instituto”. Mencionó que “desde hace muchos años venimos trabajando con la LPF, con los dirigentes de los clubes. El personal policial que concurre llega a las sedes deportivas como seguridad, para que se desarrolle dentro de los parámetros normales y hace mucho tiempo que no tenemos un evento de estas características, con este resultado”. .Dijo que ““Sí, aquellas personas que no reúnan los requisitos adecuados para participar, serán notificados de las resoluciones que se adopten”, agregó.