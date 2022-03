Incendio de grandes dimensiones afectó un terreno sobre Avenida de las Américas

Foto 1/2 Foto 2/2

En la tarde de este lunes, minutos antes de las 16, se registró un incendio de grandes dimensiones en un campo ubicado sobre Avenida de las Américas, entre Lencina y Juan B. Justo, lindante a El Castillo y frente al camping David Ben Gurión de la capital entrerriana.



En diálogo con Elonce Hernán Méndez, de Bomberos Voluntarios, contó que “se quemó un terreno baldío en el que se ha cortado el pasto. El foco ya está extinguido, queda terminar con las pocas columnas de humo, pero no hay ningún peligro. El viento norte complicó la tarea para sofocar las llamas porque el desplazamiento del fuego es mucho más rápido”.



El fuego puso en riesgo las instalaciones de El Castillo, donde funcionan canchas de fútbol, “pero lo apagamos antes de que llegue a ese lugar”.



El terreno que se vio afectado “tiene aproximadamente una cuadra de ancho y se quemó casi el 80 por ciento”.



Voluntarios trabajaron en conjunto con una dotación de Bomberos Zapadores y algunos vecinos ayudaron con mangueras y baldes. Y no hubo lesionados.



Sobre el origen de las llamas, Méndez señaló que “estos fuegos son provocados, intencional o accidental, pero son provocados”.



Por su parte, Andrés Zorilla, empleado de El Castillo, dio cuenta que las llamas se extendieron rápidamente por el viento y acotó que el campo afectado “nunca se mantiene, lo cortaron el invierno pasado y ahora vinieron hace dos días a cortarlo”.



Y remarcó que “los vecinos le prenden fuego porque están cansados de la maleza y que se le metan delincuentes, de noche es un peligro, es una boca de lobos. Han hecho reclamos y le hicieron una multa al dueño, pero no lo mantienen nunca al terreno” que es de aproximadamente cuatro hectáreas y media. Elonce.com