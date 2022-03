Asaltó a un taxista y quedó registrado por una cámara que había en el auto

Un nuevo hecho de inseguridad que tuvo como víctima a un taxista de San Lorenzo, Santa Fe, quedó registrado en imágenes captadas por una cámara de video.Conduciendo su Renault Logan, chapa habilitada 103 de la agencia La Nueva, Juan Carlos subió un pasajero en San Lorenzo quien le pidió que lo llevara hasta una dirección del barrio Las Flores, en la zona sur de la ciudad de Rosario.Tras recorrer unos 30 kilómetros y llegar a su destino, poco después de las 21.30 horas del sábado, el pasajero extrajo un arma que llevaba en un bolso y encañonó al taxista exigiéndole el dinero de la recaudación para luego retirarse y desaparecer.La escena que puede verse en las imágenes de video captadas por una cámara del taxi, fueron difundidas por la Asociación de Propietarios y Choferes de Taxis de San Lorenzo, cuyo presidente, Juan Hauser repudió lo ocurrido al tiempo que se solidarizó con su compañero.

“Fue simple, rápido, algo fácil para él”



Además, volvió a recordar la necesidad de que se ponga en funcionamiento un sistema de comunicación alternativo al 911, por medio de la utilización de equipos VHF que las agencias de taxis ya disponen -donadas por la municipalidad- pero que aún no existe en la Jefatura de policía.“Seguimos reclamando, pero nos dicen que la provincia no tiene presupuesto para ese equipo de radio fundamental para lograr una rápida comunicación en casos de inseguridad”, informó Hauser.En el video se pueden ver los segundos finales del viaje, cuando el supuesto pasajero le señala al chofer dónde detenerse y hasta le aconseja cómo retomar para regresar. “Decime cuánto es”, le pregunta. “Son $2.460 con el peaje”, le responde el hombre mientras detiene el reloj.En ese momento, el pasajero decide no sólo no abonar la tarifa sino que además extrae un arma y le exige la recaudación de la noche.“Dale, flaco, ¿por qué?”, alcanza a lamentarse el conductor. “Dame la plata, dame todo tranquilo”, insiste el ladrón, que además de la recaudación quería la billetera del taxista, que él aseguró no tener. Luego, el asaltante descendió del vehículo y dejó sólo al taxista, que se retiró rápidamente del lugar por donde el mismo delincuente le indicó.“No tenía sospechas. Pasajeros con gorra y barbijo levanto 200 por día. Ya estoy acostumbrado a eso, no hago discriminación ni me vuelo la cabeza. Levanto a todo el mundo. En el viaje fue todo bárbaro, veníamos charlando. Él venía con ropa de trabajo color beige”, explicó Juan Carlos, el taxista.El chofer dijo que una vez que llegaron a la zona de Rouillón y Seguí, el pasajero comenzó a darle indicaciones para llegar a destino. “En un momento me hizo agarrar una calle muy angosta donde solo pasaba un auto”, dijo sin identificar el lugar porque no lo conoce.“Cuando sacó el revólver dije. Me pidió la billetera y yo no llevo la mía personal, solo la de trabajo. Se llevó eso, el celular y se fue. Fue simple, rápido, algo fácil para él”, concluyó.Consultado sobre si en algún momento tuvo sospechas de que se trataba de un falso pasajero, respondió: “A mí si se me sienta el diablo, mientras pague, yo hago el viaje”.Por último, enfatizó que hace poco sufrió otro robo. En esa ocasión, sostuvo que el ladrón se quedó con el vehículo y luego fue prendido fuego en Carcarañá.