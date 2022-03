Remisero baleado en asalto recibió dos tiros y está imposibilitado para trabajar

Un remisero fue baleado durante un intento de asalto cuando acudió a buscar un pasajero al barrio Sarmiento de Concordia en la madrugada del sábado. El trabajador del volante recibió dos impactos de bala en la pierna, y de acuerdo a lo que recordó, fueron varios los gatillazos, pero -afortunadamente- “los disparos no salieron”.cómo fue la noche del asalto; de acuerdo a lo que explicó, todos los pasajeros se sientan en el asiento de atrás, pero esa noche “era tan estrecho el lugar del punto de encuentro que esta persona se subió en la parte de adelante”.“Era un muchacho de unos 20 y pico, muy consciente de la situación, que en un momento me dice ‘dale viejo entrégame la billetera’ y me agarró el celular que utilizo para trabajar; yo vuelvo a agarrar el celular y fue entonces cuando mostró el arma”, rememoró.Y continuó: “Fueron dos disparos; el primero lo sentí porque fue un fogonazo caliente en la pierna”. “Después fueron varios martilleos, porque gatilló, pero los disparos no salieron, a pesar de que el último me pegó en la otra pierna”, agregó.Montiel aseguró que “buscaba algo contundente para pegarle, para defenderme, pero -al mismo tiempo- el auto se me venía para atrás y quería pararlo”. Mientras tanto, el delincuente “fue a dar la vuelta por la parte de adelante para sacarme la plata, porque yo en ningún momento se la di”.Actualmente, el remisero se encuentra imposibilitado para seguir trabajando. “Soy el sustento de mi familia, vivo de esto”, fundamentó y, según detalló, ahora tiene que hacerse unos estudios “para ver el daño que causó la munición”.Finalmente, el trabajador del volante comentó que “los hechos de inseguridad” en su sector “habían descendido” y recordó que “los mismos oficiales de la octava” que atendieron la situación “dijeron ‘veníamos bien’, porque habían pasado delitos menores, como arrebatos, pero no de esta magnitud”.