Pasaron a disponibilidad al penitenciario denunciado por torturar a un preso

Policiales Detuvieron a un narco y a un penitenciario por presuntas torturas a un preso

La trama que derivó en las detenciones

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó que “inició sumario administrativo y pasó a inmediata disponibilidad a un agente de la UP3 de Concordia”. El ahora ex agente penitenciario, Federico Alejandro Saldivia, está implicado en una causa investiga presuntas torturas a un preso del penal de Concordia; también se detuvo a Martín Alejandro Muñoz, un exfutbolista involucrado en el narcomenudeo.También se precisó que el hecho investigado “habría ocurrido en el mes de noviembre, aunque fuera de la Unidad Penal y estaba siendo investigado por la Justicia”.Ante esta situación, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, expresó: “No permitimos ninguna conducta fuera de la ley de nuestro personal penitenciario y somos inflexibles con quien que no respete el trato digno que toda persona merece”.Al tiempo que recalcó que el SPER puso todo a disposición de la Justicia en lo que va de la investigación a cargo del fiscal José Arias, que involucró a un agente penitenciario, hoy en uso de licencia, reiterándose que “fue inmediatamente separado de la fuerza una vez conocidas las determinaciones de la Fiscalía”.La trama que derivó en la detención de Saldivia y Muñoz tiene su punto de partida en el mes de octubre de 2021, cuando era asesinado a balazos un hijo del exfutbolista, Exequiel Alejandro, de 20 años de edad, en inmediaciones de calle Villaguay, entre Saavedra y Ramírez.Los presuntos autores de la ejecución del joven fueron detenidos. Los mayores fueron alojados en la Unidad Penal Nº3, mientras que los menores quedaron bajo la guarda del COPNAF.Días después de aquel luctuoso hecho y de las detenciones, Martín Muñoz se habría comunicado con Federico Saldivia para “encargarle” una “tarea”: torturar a los imputados por el asesinato de su hijo.La historia no termina con ese encargo. Las pruebas reunidas indican que, en efecto, a posteriori de aquel llamado, Saldivia habría concretado el “trabajo” que se le encargó.De allí que, a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante los elementos probatorios reunidos, el Juez Germán Dri no dudó en ordenar la detención tanto de Muñoz como de Saldivia, concretada este sábado por la mañana.Según los elementos reunidos en la investigación, las responsabilidades penales recaen en este caso en un agente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que en vez de cumplir con las directivas de sus superiores, actuó en función del encargo de un narco, acometiendo el delito de tortura, publicó