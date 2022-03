Secuestro virtual y estafa: se hicieron pasar por su esposa y entregó u$s 43.000

y este tipo de hecho, ya se han convertido en moneda corriente y sin freno en el territorio entrerriano, pero, además, la mayoría de las veces,En la noche de este jueves, a alrededor de las 22, estafadores lograron alzarse con esa abultada suma de dinero, después que la víctima no advirtiera que estaba siendo engañado. Los delincuentes inventaron un momento de desesperación, basado en una falsa historia y el hombre de 68 años de edad, se convirtió en una nueva víctima de estafa."Ocurrió en jurisdicción de Comisaría Villa 3 de Febrero de Nogoyá, donde el denunciante manifestó que alrededor de las 20:15, su esposa se retiró del domicilio, para dirigirse a cuidar a la mamá, ya que la misma sufre de Alzheimer y necesita atención. Poco después, recibió un llamado telefónico a su línea fija, donde una femenina (con voz similar a la de su mujer), le decía llorando que la habían asaltado, lastimado y sacado todas las pertenencias que llevaba", contó ael comisario Alejandro Fernández, Jefe Departamental Nogoyá.Los delincuentes que llamaron, le pidieron de manera urgente al hombre que le diera los dólares y el oro. En medio del susto y de las intenciones por asistir a su esposa, el señor no se percató de la estafa. "Le pidieron que ponga los dólares y el oro en una bolsa, dejando la misma en el medio de la calle de avenida Italia", sostuvo el jefe policial."El damnificado logró reunir 43.000 dólares. Fue a la calle y dejó el dinero en una bolsa, tal como le habían indicado. Regresó al domicilio y observó a una persona que cruzó corriendo y se llevó la bolsa, pero es alguien que no conoce y no pude describir", hizo saber el comisario Fernández.Momentos después se dio cuenta que había caído en una estafa tras llamar a su esposa. "Llamó a su esposa, comentándole lo ocurrido respecto a que buscaron la bolsa, a lo que ésta le manifestó que ella estaba bien, que en ningún momento le había ocurrido nada", relató el funcionario policial.La Policía trabaja en la investigación del caso, conforme los lineamientos de la Fiscalía de Nogoyá.