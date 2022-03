Acordaron 12 años de prisión para gendarme acusado de abusar de su hija

La Justicia de Concepción del Uruguay, dispuso prorrogar la prisión preventiva del gendarme acusado de aberrantes hechos en perjuicio de su hija y violencia de género para con su ex esposa.



Se acordó un juicio abreviado para “JO”, el suboficial de Gendarmería, de 53 años de edad, que actualmente está alojado en la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, acusado de abuso sexual en perjuicio de su hija menor y de delitos de violencia de género contra su esposa. Si se homologa, recibiría 12 años de presión.



Este sujeto, era representado por el defensor particular, José Peluffo, en causa que lleva adelante en principio por la fiscal Albertina Chichi. Tras la violenta muerte del abogado, el acusado fue representado por los doctores Sebastián Arrechea y Nahuel Núñez, quienes solicitaron en diciembre una postergación para estudiar el caso y así se arribó al acuerdo de partes, que fuera presentado el miércoles pasado.



El caso

Este individuo, cuando su esposa le comunicó la intención de separarse, la agredió físicamente intentando asfixiarla por lo que debió intervenir el hijo de ambos para evitar que lograra su cometido, resultando la mujer lesionada y recibiendo ambos amenazas de muerte. El conflicto continuó y al día siguiente, en vigencia una restricción ordenada por la Justicia, “JO” fue al domicilio de su ex mujer al enterarse de que había iniciado el divorcio, amenazándola con que la iba a matar, expresándole a sus hijos a través de WhatsApp que si ella no volvía con él, que se atenga a las consecuencias.



Los hechos de la violación de las restricciones continuaron y este individuo también atacó sexualmente a su propia hija de 15 años en diferentes oportunidades, llegando incluso a amenazarla de muerte con un arma de fuego para lograr su cometido.



Homologación



La audiencia se desarrolló el miércoles, ante el Tribunal integrado por los vocales Fernando Martínez Uncal, Rubén Chaia y Mariano Martínez.



Tras escuchar a las partes en sus alegatos, Martínez Uncal, dispuso pasar a un cuarto intermedio para analizar el acuerdo y de esta manera, de reunirse las condiciones, homologarlo en las próximas horas, lo que a criterio de las partes, acontecerá y a partir de ese momento “JO” deberá cumplir la pena impuesta, publica el portal 03442.