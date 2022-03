Abusada y asaltada en panadería: “Este trabajo era todo para ella”, dijo su mamá

?? #Virreyes | #Abuso | #Robo



Virreyes: robaron y abusaron a una empleada de una panadería



El aberrante hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

https://t.co/g2W02x1UJh pic.twitter.com/hJqui2YSOb — Diario HOY (@diariohoynet) March 24, 2022

"Cuando habla del hecho se le inundan los ojos de lágrimas. Por eso, en la denuncia omitió la información de cómo fue el sometimiento sexual que sufrió”, cuenta Vanesa. Es la mamá de la joven de 25 años que fue asaltada y abusada el domingo pasado en una panadería de la localidad bonaerense de Virreyes, partido de San Fernando.El ataque ocurrió a las 16.20 cuando la víctima estaba sola cumpliendo con un turno que había tomado como reemplazo en la panadería “Aromas”, ubicada en la esquina de Avellaneda y Azcuénaga.Allí fue sorprendida por un hombre que entró directamente a asaltarla. En el video de la cámara de seguridad del comercio se ve que el delincuente, con barbijo negro que le tapaba medio rostro, va directo a robarle. "Esto es un robo", le grita a la mujer.Luego sale del cuadro de la imagen, pero el audio se mantiene como prueba contundente del hecho. “Andate para atrás”, la obliga, y la mete en el baño del local. Allí abusó sexualmente de ella.No es la primera vez que "S" atraviesa este infierno. Las marcas están grabadas en la piel. El año pasado sufrió una violación por parte de un amigo de su ex novio, de nacionalidad nigeriana.“Mi hija está mal porque ya viene con esta historia anterior. El abusador, que está preso, convivía con su ex pareja y abusó de ella cuando él se fue a trabajar. Estuvo 7 días internada y le costó un año recuperarse. Recibió amenazas y ofrecimiento de plata para callar", relata Vanesa al diario"S" es hipoacúsica, escucha al 50 % en cada oído, y no tiene audífonos. “Solo tiene el certificado de discapacidad. Soy su única familia. Está sola con su nene”, confiesa su mamá."Este trabajo en la panadería era todo para ella y le cagaron la vida", se lamenta. Es que el año anterior perdió la tenencia de su hijo por no tener capacidad económica para sustentarlo. El juez le dio la tenencia del menor a Vanesa por un año y el próximo 22 de junio resolverá su destino.“Su trabajo era importante para demostrar que tiene cómo mantener a su hijo. Le permitía pagar un alquiler. Lo había conseguido hace 15 días y el día anterior al abuso me había llamado contenta para contarme que había quedado efectiva. Estaba haciendo todo lo que podía para estar con su hijo. No puede perder el vínculo con él”, señala, desesperada.“No la veo. Está con miedo y mucho dolor. Después del primer trauma, se apoya en la fuerza que su hijo de 7 años le da para seguir adelante. Todo lo hace por y para él. Pero, ahora ya no puede seguir trabajando en la panadería a la vista de todos”, agrega la mujer.Estaba con tratamiento psicológico, pero por un problema personal perdió el turno que tenía asignado para el 26 de febrero y cuando buscó otro le dijeron que debería hacer los trámites nuevamente.No vincula este abuso sexual con el anterior porque como su hija estaba haciendo el turno de una compañera, considera que nadie podía haber sabido que estaba trabajando en ese horario. “Ella no tendría que haber estado ahí en ese momento”, se lamenta Vanesa.Se siente desprotegida, vulnerable y teme que el agresor vuelva a buscarla. “¿Qué puede pasar si lo detienen y al día siguiente lo liberan?”, se pregunta. También lamenta haber perdido su teléfono donde conservaba las pruebas del abuso anterior.El ataque quedó registrado en la cámara de seguridad del local. Muestra cómo ingresa un hombre con barbijo negro. “Hablaba con un tono de voz extraño y como llevaba barbijo no podía leerle los labios, le costaba entender lo que decía”, señala Vanesa.“Esto es un robo, quedate tranquilita”, le dice al tiempo que le exige la entrega de “la plata grande” y de su teléfono celular. Ella se resiste al segundo pedido hasta que no encuentra otra alternativa que dárselo.“Andate para atrás. Sacate la ropa, mirame”, se lo escucha decir en el audio del video y en medio de los gritos de la joven. “Mirame, ahorrame tiempo que no te voy a hacer nada”, le señala, y la lleva hasta el baño del negocio.“La manoseó y le arrancó el cinturón del pantalón mientras ella se defendía cómo podía. Recibió un culatazo y él se bajó el pantalón para mostrarle su miembro. Le dio tres piñas en la mandíbula y en el tronco del oído. Le ató las manos y escapó”, describe Vanesa, replicando el relato de su hija.Cuando logró salir del baño y pedir ayuda en un kiosco, distinguió a su agresor en la parada del colectivo. Se desmayó y fue asistida por emergencias.“Me dijo que escucha como un chiflido y tiene el hombro izquierdo hinchado como si tuviese una almohada de agua. La vi sentada en la cama y con los ojos hinchados de tanto llorar”, detalla Vanesa.A las 18.20 del mismo domingo, hicieron la denuncia en la Comisaría Cuarta de San Fernando. Por estas horas, los investigadores analizan los rastros de un cinturón color negro con una hebilla dorada que encontraron en el lugar del hecho, analizan las imágenes de cámaras de seguridad del local y otras municipales y siguen la ruta de la tarjeta de transporte público para poder identificar al agresor.La causa, caratulada como “robo y abuso sexual” se encuentra a cargo de la Fiscalía Criminal en turno de San Fernando.