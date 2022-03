Denuncia que ingresaron a robar a su casa: "Vigilan cuando me voy a trabajar"

Una mujer que vive en calle Del Gato Danza y Salvador Caputto, de Paraná, denuncia que ha sufrido robos en reiteradas oportunidades.Silvia Herrera, comentó a, de, que “vivo a dos cuadras de la Comisaría 15. Hace tres años que vivo sola y es la tercera vez que me roban. La primera vez yo estaba adentro de la casa. Se llevaron lavarropas, zapatillas y demás. Hice un tapial para proteger. Hace seis meses, cuando yo salí a trabajar, entraron de nuevo, me rompieron la puerta, me robaron un LCD 32`, garrafas y otras cosas”.Expresó que “creo que ya me tienen los horarios calculados, creo que hay gente que les pasa datos o les aguanta las cosas. No he tenido conocimiento de otros robos. Yo estoy en una esquina, frente a las vías. No quiero decir que fueron ellos. Supuestamente son hijos de vecinos, pero hay gente de afuera que ha venido”.“En la zona hay kioscos de venta de droga. Se han peleado por este tema entre bandas. Es un pasadero de gente, van y vienen por la vía, vigilan. Saben que dejo la casa sola porque salgo a trabajar”, dijo.Comentó que “tuve que sacar un crédito para cambiar las ventanas, todavía no he podido poner rejas. Lo poco que tengo me lo llevaron, hasta el termo. La Policía me dijo que los llame. Yo no puedo estar vigilando, viendo quien pasa y demás. Esto es tierra de nadie. La gente no quiere meterse”.“En la comisaría me dijeron que tienen denuncias y demás, pero cuando está por llegar la orden de allanamiento se las pinchan y no pueden hacerlo”, finalizó.